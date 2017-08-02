آماده سازی ۸۰ کیلومتر از باند دوم راه های خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جعفری ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگارارن با اشاره به اینکه دو شبکه اصلی در استان خراسان جنوبی وجود دارد که یکی از آن ها محور بیرجند به زاهدان، چابهار و مشهد است، اظهار کرد: ۴۲۵ کیلومتر از راه های این محور در استان خراسان جنوبی است.

وی با بیان اینکه در حد فاصل قاین تا انتهای حوزه این شهرستان تنها ۲.۵ کیلومتر از باند دوم باقی مانده است، افزود: در محور بیرجند به قاین آسفالت ۲۰ کیلومتر از راه به اتمام رسیده است اما به دلیل مسائل ایمنی و جداسازی دو محور قابل بهره برداری نیست.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی ادامه داد: این ۲۰ کیلومتر در سه قطعه شامل هفت کیلومتر در محدوده گردنه سمن شاهی، ۴.۵ کیلومتر در محدوده قبل از آرین شهر و ۹ کیلومتر در محدوده سیمان باقران است.

وی با اشاره به اینکه اگر این ۲۰ کیلومتر راه به بهره برداری برسد قسمت اعظمی از مشکلات محور بیرجند- قاین برطرف خواهد شد، گفت: با بهره برداری این فاز از پروژه مجموعا ۴۲ کیلومتر از محور بیرجند- قاین دوبانده می شود.

جعفری با بیان اینکه ۵۷ کیلومتر راه دیگر در محور بیرجند- قاین برای دوبانده شدن باقی مانده است، عنوان کرد: اعتبار مصوب در سال ۹۶ برای محور حد فاصل خراسان جنوبی تا خراسان رضوی ۲۲ میلیارد تومان است.

وی با اشاره به اینکه پیمانکاران حدود ۳۰ میلیارد تومان مطالبات جهت دوبانده کردن این محور از اداره راه و شهرسازی دارند، افزود: دو پیمانکار متعهد شده اند اگر مطالبات آن ها پرداخت شود تا پایان سال جاری عملیات اجرایی طرح را به اتمام برسانند.

افتتاح ۸۴ کیلومتر راه روستایی استان در هفته دولت

وی ادامه داد: در هفته دولت نیز ۸۴ کیلومتر راه روستایی در استان افتتاح خواهد شد.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی با بیان اینکه محور دیهوک به راور معروف به کریدور کویر یکی دیگز از شبکه های اصلی استان است، گفت: طی سه سال گذشته ۷۱ کیلومتر باند دوم در این محور به بهره برداری رسیده است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۱۷ کیلومتر راه آسفالت شده در محور دیهوک وجود دارد که امیدواریم هرچه زودتر بازگشایی شود، عنوان کرد: در مجموع ۴۵ درصد باند دوم محور دیهوک تا کنون به بهره برداری رسیده است.

جعفری با بیان اینکه پیمانکاران در این محور ۱۷ میلیارد تومان مطالبه از راه و شهرسازی دارند، اظهار داشت: در مجموع ۸۰ کیلومتر باند دوم آسفالت شده در استان وجود دارد که به دلیل مسائل ایمنی هنوز قابل بهره برداری نیست.

وی با اشاره به اینکه در استان ۸۰ پروژه با ۸۰ پیمانکار فعال هستند، افزود: این پیمانکاران ۴۵۰ میلیارد تومان قرارداد منعقد شده با اداره کل راه و شهرسازی استان دارند.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی با بیان اینکه چهار هزار و ۵۰۰ نفر از محل این قراردادها مشغول به کار هستند، گفت: مجموع طلبکاری پیمانکاران در راه های روستایی، شهری، فرعی و اصلی ۱۴۵ میلیارد تومان است.

وی با اشاره به اینکه مناقصه راه آهن استان نیز در حال انجام است، افزود: طی دو یا سه ماه آینده عملیات اجرایی قطعه اول راه آهن از سمت کالشور گناباد به طول ۵۰ کیلومتر آغاز خواهد شد.

جعفری ادامه داد: در مجموع ۷۲۰ کیلومتر طول راه آهن در استان خراسان جنوبی خواهد بود.

۹۶ درصد جمعیت روستاهای استان از راه آسفالت برخوردار هستند

رضا رجبی، مدیر ساخت و توسعه راه های اداره کل راه و شهرسازی استان نیز اظهار کرد: از مجموع ۹۱۸ روستای بالای ۲۰ خانوار ۸۱۲ روستا آسفالت و ۱۰۶ روستا فاقد راه آسفالت هستند.

وی با بیان اینکه آسفالت کردن این ۱۰۶ راه روستایی نیاز به احداث ۵۰۰ کیلومتر راه دارد، افزود: ۹۶ درصد از جمعیت روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان از راه آسفالت روستایی برخوردار هستند.

مدیر ساخت و توسعه راه های اداره کل راه و شهرسازی استان با اشاره به اینکه از ۱۰۶ روستای فاقد راه آسفالت در حال حاضر ۵۰ روستا در دست اجرا هستند، گفت: امسال ۱۲ کیلومتر از راه های فرعی محور زابل به نهبندان به راه اصلی تبدیل خواهد شد.

وی با بیان اینکه هفت کیلومتر از راه های فرعی محور سربیشه به درح نیز در سال جاری به راه اصلی تبدیل خواهد شد، عنوان کرد: ۵۰ کیلومتر راه از حد فاصل مود تا انتهای حوزه شهرستان سربیشه به مبلغ ۴۳ میلیارد تومان به مناقصه رفته است.