۳۵ درصد تصادفات فوتی درون شهری شاهرود در محور بسطام بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سیدمجتبی اشرفی در حاشیه بازدید مسئولان ارشد انتظامی استان سمنان ازمحورهای حادثه خیز شاهرود، با تاکید بر اینکه حفظ جان مردم برای پلیس یک دغدغه است، محور شاهرود_ بسطام را یکی ازمحورهای حادثه خیز شهرستان خواند و افزود: بلوار شاهرود-بسطام برخلاف تصور عمومی که یک بزرگراه است در حوزه شهری و از شوارع شهری بوده و حداکثر سرعت در این بلوار ۶۰ کیلومتر است.

وی باتوجه به حضور پررنگ ماموران راهور و ثبت تخلفات رانندگی در این بلوار گفت: حضورپلیس به عنوان مسکن مقطعی اثر گزار بوده وبرای کاهش این حوادث وسوانح گاها تلخ و جبران ناپذیر میبایست اصلاحات نقاط حادثه خیز و رفع نواقص اعلامی از سوی پلیس هرچه سریعتر توسط مسئولان شهری و شهرداری بسطام رفع شود.

فرمانده انتظامی شاهرود رعایت قوانین ومقررات توسط رانندگان را نیز یکی از مهمترین علل درکاهش سوانح دانست و افزود: رعایت سرعت مطمئنه و رعایت قوانین میتواند نقش چشم گیری در کاهش سوانح رانندگی و تلفات باشد.