  1. استانها
  2. قزوین
۱۱ مرداد ۱۳۹۶، ۱۳:۵۰

به مناسبت سالروز شهادت شهید بابایی؛

نمایشگاه تصاویر شهید بابایی در گلزار شهدای قزوین برپا می‌شود

نمایشگاه تصاویر شهید بابایی در گلزار شهدای قزوین برپا می‌شود

قزوین- فردا، به مناسبت سالروز شهادت سرلشگر خلبان شهید بابایی، نمایشگاه تصاویر این شهید بزرگوار در گلزار شهدای شهر قزوین برپا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی بنیاد شهید قزوین، به مناسبت سی‌امین سالروز عروج جاودانه سرلشگر خلبان شهید عباس بابایی، نمایشگاه تصاویر این شهید بزرگوار و شهدای خلبان استان در گلزار شهدای شهر قزوین برگزار می‌شود.

در این نمایشگاه ۳۲ تصویر از سیر زندگی شهید عباس بابایی به ویژه حضور ایشان در نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی به نمایش گذاشته شده است.

همچنین در نمایشگاه یاد شده تصاویر شهدای خلبان استان قزوین به نمایش گذاشته شده تا علاقمندان با این شهیدان آشنا شوند.

شناساندن سیره سرلشگر خلبان شهید عباس بابایی و معرفی شخصیت ایشان به قشرهای مختلف مردم و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از جمله اهداف نمایشگاه است.

این نمایشگاه فردا، پنج‌شنبه، ۱۲ مرداد ماه سال جاری، به مدت یک هفته در گلزار شهدای قزوین برپاست و علاقمندان می‌توانند صبح و بعد از ظهر از این تصاویر بازدید کنند.

کد مطلب 4048502

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها