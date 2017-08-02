به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی بنیاد شهید قزوین، به مناسبت سی‌امین سالروز عروج جاودانه سرلشگر خلبان شهید عباس بابایی، نمایشگاه تصاویر این شهید بزرگوار و شهدای خلبان استان در گلزار شهدای شهر قزوین برگزار می‌شود.

در این نمایشگاه ۳۲ تصویر از سیر زندگی شهید عباس بابایی به ویژه حضور ایشان در نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی به نمایش گذاشته شده است.

همچنین در نمایشگاه یاد شده تصاویر شهدای خلبان استان قزوین به نمایش گذاشته شده تا علاقمندان با این شهیدان آشنا شوند.

شناساندن سیره سرلشگر خلبان شهید عباس بابایی و معرفی شخصیت ایشان به قشرهای مختلف مردم و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از جمله اهداف نمایشگاه است.

این نمایشگاه فردا، پنج‌شنبه، ۱۲ مرداد ماه سال جاری، به مدت یک هفته در گلزار شهدای قزوین برپاست و علاقمندان می‌توانند صبح و بعد از ظهر از این تصاویر بازدید کنند.