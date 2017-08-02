برگزاری مسابقات ورزشی آشوریان در ایران نشان از اتحادوهمبستگی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، یوناتن بتکلیا با اشاره به اینکه هم اکنون هفدهمین مسابقات ورزشی آشوریان جهان تحت عنوان «جام تموز» در ارومیه در حال برگزاری است، گفت: بسیاری از مدعیان دموکراسی همواره ادعا میکردند که حقوق اقلیتهای دینی در ایران رعایت نمیشود از این رو برای اولین بار در زمان حضورم در مجلس ششم با هماهنگی آقای هاشمیطبا، رییس سازمان تربیت بدنی و کسب اعتبار ۵ میلیون تومانی، مسابقات ورزشی آشوریان جهان را راهاندازی کردیم که این رقم اکنون ۱۵۰ میلیون تومان رسیده است تا نشان دهیم همبستگی و اتحاد در بین اقلیتها و مذاهب مختلف در ایران وجود دارد و زندگی همه بر مبنای محبت است.
نماینده آشوریان و کلدانی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ورزشکاران مختلفی از کشورهای گرجستان، سوریه، لبنان، روسیه، ارمنستان، عراق و ورزشکارانی از شهرهای تهران، اهواز، کرج و ارومیه و غیره در این مسابقات با یکدیگر رقابت میکنند، اظهار کرد: مسابقات در رشتههایی مانند والیبال، بسکتبال، فوتبال، تنیس روی میز، شطرنج و تنیس خاکی مردان و زنان برگزار میشود.
وی ضمن تاکید بر اینکه هم اکنون شهر ارومیه میزبان ۲۵۰ ورزشکار است که در مدت یک هفته با یکدیگر رقابت میکنند، ادامه داد: متاسفانه ورزشکاران آشوری سوریه به دلیل مشکلات امنیتی کشورشان نتوانستند در این دوره از مسابقات شرکت کنند.
این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: مسابقات ورزشی آشوریان جهان «جام تموز» جنبه فرهنگی نیز دارد و بر این اساس مهمانان ویژهای برای سخنرانی و بازدید از اماکن آشوریان در زمان برگزاری این مسابقات به ایران دعوت میشوند.
عضو هیأت رییسه فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی ضمن تقدیر از مسئولان کشورمان به منظور همراهی برای برگزاری هفدهمین مسابقات ورزشی آشوریان جهان «جام تموز» در ارومیه، خاطرنشان کرد: باید یادآور شد که مسئول میراث فرهنگی پارلمان اروپا و مسئول میراث فرهنگی کشور ایتالیا به عنوان مهمانان ویژه در مراسم افتتاحیه این دوره از مسابقات حضور داشتند که امری قابل تامل است.
