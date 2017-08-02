لرستان میزبان جشنواره ملی «آیات» خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، منصور احمدی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: جشنواره ملی «آیات» با موضوع شعر قرآن و عترت در سه بخش اصلی شعر نو، شعر کلاسیک و شعر بومی و در دو بخش جانبی کتاب مجموعه شعر قرآن و عترت و شعر لری و لکی، دی ماه ٩٦ در لرستان، برگزار می شود.

وی با اشاره به تشکیل دبیرخانه جشنواره ملی آیات در استان، عنوان کرد: پس از هماهنگی های لازم با معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صاحبان نظر در زمینه شعر، فراخوان این جشنواره به اطلاع علاقه‌مندان خواهد رسید.

مسئول دفتر قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان ادامه داد: این جشنواره در بخش بومی در زبان های ترکی، عربی و بلوچی برگزار می شود و در هر بخش سه نفر به‌عنوان نفرات برتر معرفی خواهند شد.

احمدی با اشاره به برگزاری اختتامیه جشنواره ملی آیات با موضوع قرآن و عترت در دی ماه سال جاری با حضور مسئولان ارشد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شاعران ممتاز کشور، بیان کرد: کتاب گزارشی مربوط به نحوه برگزاری این جشنواره نیز چاپ خواهد شد.

وی با اشاره به اهداف برگزاری این جشنواره، عنوان کرد: افزایش بستر خلاقیت و نوآوری درخصوص آفرینش آثار قرآنی در حوزه‌های مختلف، فرهنگ‌سازی مضامین و آموزه‌های قر آن کریم با بهره‌گیری از قالب‌های هنری، ایجاد بزرگ‌ترین گفتمان قرآنی هنری در سطح بین‌الملل به منظور ارتباط با مسلمانان دیگر نقاط جهان، ارتقاء کمی و کیفی تولیدات و آثار فرهنگی و هنری درخصوص مفاهیم قرآنی، تقویت و گسترش انس با قرآن کریم و اهل بیت(ع) و تمسک به تعالیم والای آن‌ها و حمایت از هنرمندان برای تولید آثار فرهنگی و هنری مرتبط با آیات قرآن کریم، از اهداف برگزاری جشنواره «آیات» است.

سئول دفتر قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان ادامه داد: شناسایی نیروهای قرآنی هنرمند و متعهد و استفاده از شیوه‌های جدید و کارآمد در موضوعات قرآنی هنری، تلفیق توانمندی‌های سنتی و مدرن فعالان قرآنی هنرمند، افزایش علاقه‌مندی آحاد جامعه به مفاهیم و آموزه‌های قرآن کریم به منظور توسعه و ترویج معارف قرآنی، تقدیر و سپاس از پدیدآورندگان آثار قرآنی در عرصه‌های مختلف، حمایت از هنر مندان آثار فرهنگی و هنری مرتبط با آیات قرآنی، حمایت از آثار فاخر فرهنگی و هنری برای تولید و انتشار آثار در سطح جامعه، از دیگر اهداف برگزاری جشنواره ملی آیات است.