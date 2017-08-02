خدمت رسانی به مردم از اولویت های یگان ویژه در طرح ساماندهی دریا

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حبیب الله جان نثاری در بازدید و سرکشی از سواحل دریای مازندران از برخورد با هنجارشکنان و ناامن کنندگان امنیت در سواحل دریا خبر داد و افزود: ما باید تهدیدات موجود در طرح ارتقای امنیت اجتماعی سواحل دریا را به فرصت تبدیل کنیم و نگذاریم فرصت طلبان و هنجارشکنان در استفاده از طبیعت و سواحل دریا خلل ایجاد کنند .

جان نثاری با اشاره به اهداف این طرح، حفظ موازین شرعی، رعایت قانون و پرهیز از بروز هرگونه جرایم مخل نظم و امنیت عمومی و اخلاقی و پیشگیری و کاهش حوادث ناگوار غریق در دریا، ارائه خدمات مطلوب به شهروندان و مسافران برای استفاده از نعمات الهی را از جمله اهداف این طرح برشمرد.

جانشین فرمانده یگان ویژه ناجا در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص آمادگی کامل کارکنان در سواحل دریا اظهار داشت: طرح ارتقای امنیت اجتماعی در سواحل دریا از تاکیدات مقام معظم رهبری بوده و مجموعه یگان های ویژه با تمام توان خود در اجرای هرچه بهتر این ماموریت تلاش کرده تا مردم در امنیت کامل از سواحل دریا و دیگر مواهب طبیعی به خوبی استفاده کنند .

وی بر ضرورت رعایت نظم و انضباط، برخورد مناسب و داشتن اخلاق نیکو در مواج۹ه با شهروندان و مسافران عزیز در اجرای ماموریت ها تاکید کرد.

سردار جان نثاری خروجی تمام مأموریت ها را جلب رضای خداوند متعال و رضایتمندی مردم دانست و افزود: جلب اعتماد اجتماعی مردم به پلیس حائز اهمیت و از مولفه های پیشگیری اجتماعی و کاهش جرایم است که در ایجاد نظم و امنیت و مشارکت شهروندان و مسافران سواحل دریا در تولید امنیت پایدار نقش بسزایی دارد.

سردار جان نثاری، ماموریت بزرگ ساماندهی دریای شمال کشور و حفظ نظم و امنیت از سواحل دریا را امری مقدس برای خدمتگزاری به مردم دانست و گفت: موفقیت این امر نیازمند اتکا به نفس، توکل به ایزد منان، حفظ آرامش و هوشیاری کامل کارکنان است.

جانشین فرمانده یگان های ویژه نیروی انتظامی با تاکید بر رعایت ملزومات فرهنگی، اجتماعی و تکالیف شهروندی و البته حفظ موازین شرعی و عرفی از سوی هموطنان به منظور همکاری با خادمان خود در نیروی انتظامی افزود: تلاش همکاران ما برقراری آسایش و آرامش در تمامی لحظات برای هموطنان است.