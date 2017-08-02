پسکوف به گزارش «رویترز» اعتراض کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کاخ کرملین در واکنش به گزارش اختصاصی امروز «رویترز» که در آن ادعا شده بود شمار نیروهای روسی که از ابتدای سال میلادی جاری در سوریه گشته شده اند، دستکم ۴۰ نفر است؛ گفت: این بر عهده وزارت دفاع روسیه است که شمار تلفات ما در سوریه را اعلام کند و نه رسانه ها.

گفتنی است رویترز امروز آمار ارائه شده از سوی وزارت دفاع روسیه را مبنی بر اینکه از ابتدای سال جاری میلادی (۲۰۱۷) تعداد ۱۰ نفر از نیروهای این کشور در سوریه جان باخته اند، به چالش کشید و مدعی شد رقم اصلی حداقل ۴ برابر رقم اعلامی است.

رویترز همچنین مدعی شده بود که از ۴۰ تبعه روس کشته شده، ۲۱ نفر مقاطعه کاران بخش خصوصی بوده اند و ۱۷ نفر نیروی نظامی. در این میان وضعیت ۲ نفر نیز نامعلوم عنوان شده بود.