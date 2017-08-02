به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله عبدالکریم عابدینی ظهر چهارشنبه در دیدار مدیرعامل و مدیران شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین اظهار کرد: در کشور و به ویژه استان قزوین فرصتهای زیادی برای راه اندازی و توسعه صنایع کوچک وجود دارد و ضروری است به آنها توجه ویژه داشته باشیم.
امام جمعه قزوین ورود به بازارهای جهانی و جلب رضایت مشتریان را مستلزم تولید محصولات با کیفیت دانست و تأکید کرد: همانگونه که به مردم توصیه میکنیم خرید کالای ایرانی را در اولویت قرار دهند، به تولید کنندگان هم تأکید میکنیم تا رعایت امانتداری و انصاف را داشته باشند و کالای با کیفیت به بازار عرضه نمایند.
نماینده ولی فقیه در استان قزوین با تأکید بر اینکه بسترها و فرصتهای بسیاری در جهت افزایش تولید و توسعه اشتغال در استان قزوین وجود دارد، خاطرنشان کرد: اگر از تمام بسترها و فرصتهایی که در تمام بخشها و روستاهای استان وجود دارد به درستی استفاده کنیم، مشکلات حوزه اشتغال برطرف خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه باید فرصتهای سرمایهگذاری در اختیار کسانی قرار گیرد که حقیقتاً دغدغه تولید و ایجاد اشتغال دارند، اذعان کرد: متأسفانه بعضاً مشاهده میشود برخیها از فرصتهایی که در اختیارشان قرار میگیرد تا اقدام به تولید و اشتغال کنند، سوء استفاده کرده و در نهایت کار را رها میکنند.
آیتالله عابدینی از مسئولان خواست تا با کسانی که در امانتها خیانت میکنند برخورد کنند، یادآور شد: فرصتهای ایجاد اشتغال و توسعه تولید باید در اختیار کسانی قرار گیرد که دغدغهمند هستند و اگر کسی بخواهد به این امانت مردم خیانت کند، باید با جدیت با او برخورد شود.
امام جمعه قزوین در ادامه ارائه آمار دقیق و پرهیز از ارائه آمارهای مبالغهآمیز را مصداقی از امانتداری برشمرد و تأکید کرد: نباید کسانی که دو ساعت کار میکنند را در آمارهای اشتغال بیاوریم، زیرا با دو ساعت کار در هفته نمیتوان معاش زندگی را تأمین کرد.
وی استاندارد بودن کالاهای تولیدی را راهی برای نفوذ در بازار دانست و اظهار کرد: صنعت با تولیدات نامرغوب نابود میشود و اگر تولید مرغوب به بازار ارائه کنیم نیازی به بازاریابی نیست و مشتری با علاقه به سراغ محصول مرغوب و با کیفیت میآید.نماینده ولی فقیه در استان قزوین یادآور شد: در گذشته کشورهای غربی با علائم محصولات اسلامی کالاهای خود را به فروش میرساندند اما امروز عکس این ماجرا را مشاهده میکنیم که بسیار ناراحت کننده است، هر چند بعضی از بخشهای تولیدی خوب عمل کردهاند و کالای ایرانیِ مرغوب و با کیفیت مطلوبی را روانه بازار میکنند.
آیتالله عابدینی با تأکید بر اینکه خداوند فرموده مبذرین برادران شیطان هستند، اظهار کرد: آنهایی که میتوانند کالای مرغوبتری را تولید و به دست مردم برسانند و از این کار سر باز میزنند، جزو مبذرین هستند.
در ابتدای این دیدار حمیدرضا خانپور، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین گزارشی از اقدامات انجام شده در شهرکهای صنعتی استان ارائه کرد و افزود: سال 1395 در حوزه جذب سرمایهگذار رتبه پنجم را در کشور کسب کردهایم و در حوزه واگذاری زمینهای صنعتی در چهار ماه نخست امسال رتبه دوم را در کشور به خود اختصاص دادهایم.
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