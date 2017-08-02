گروه بازیگران «هفتِ عصرِ هفتمِ پاییز» تغییر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، «هفتِ عصرِ هفتمِ پاییز» که در دل داستانی عاشقانه نقبی به زاویه‌هایی از زندگی قهرمان ملی تاریخ جنگ ایران و عراق، شهیدمحمد جهان‌آرا می‌زند از نیمه‌ دوم شهریور ۱۳۹۶ با بازی رحیم نوروزی، لیلا بلوکات و محسن بهرامی روی صحنه خواهد رفت. پیش از این در اخبار نام کامبیز دیرباز و نگار فروزنده به‌عنوان بازیگران این اثر دیده شده بود.

آقاخانی درباره این تغییر گفت: کامبیز دیرباز و نگار فروزند که هر دو بازیگران بسیار خوب و قابل اعتنایی هستند، پیش از رسیدن من به نسخه‌ نهایی متن و بر اساس مفروضات نویسنده در ترکیب کار قرار گرفته بودند اما مسیر نگارش مرا به متن متفاوتی رساند.

سرپرست گروه تئاتر پوشه افزود: کامبیز دیرباز و نگار فروزنده به خاطر لطف بیش از حدشان به بنده و همچنین اعتماد و دوستی اجازه دادند که در خیالاتم نمایشنامه‌ام را با حضور آن دو نازنین روی صحنه ببینم. حتی از زوایایی برنامه‌هایمان را هم با هم هماهنگ کردیم و این منّتی‌ست که تا ابد در قاموس همکاری و دوستی در دل و ذهن من خواهد ماند. اما با مشورت با خود آن عزیزان و همچنین نگاه جدید تزریق‌ شده به متن حضور ترکیبی متفاوت الزامی و گریزناپذیر است.

نویسنده و کارگردان «زنانی که به بزها خیره شده‌اند» و «زمین مقدس» در پایان اشاره کرد: من بازی‌های رحیم نوروزی و حضور خاص لیلا بلوکات را بسیار دوست دارم و برای این همکاری مدت‌ها دورخیز کرده بودم و چقدر خوشحالم که این نمایش بهانه‌ای شد تا با دو دوست قدیمی و توانمند همکاری داشته باشم. اولین بار عزم همکاری با رحیم نوروزی سال ۱۳۸۲ شکل گرفت که متأسفانه تقدیر من مانع از حضور او در «روزهای زرد» شد. خود من از همین روزهای آغاز تمرین‌های کارم هیجان دیدن درخشش این دو بازیگر را روی صحنه دارم.

«هفتِ عصرِ هفتمِ پاییز» به‌ عنوان سومین حلقه از تریلوژی پرتره‌نگاری‌های جنگِ آقاخانی محسوب می‌شود که پس از «کابوس شب نیمه‌ آذر» و «تکه‌های سنگین سرب» شهریور ماه امسال در تئاتر شهر روی صحنه می‌رود.