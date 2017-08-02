۳۰ درصد از محصولات کشاورزی دور ریخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عبدی امروز چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، با اشاره به تعیین تکلیف برنج های آلوده توقیف شده در کرمانشاه اظهار داشت: پنج هزار تن برنج آلوده به السنیک از چرخه انسانی خارج و به چرخه صنعتی وارد شد.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با بیان اینکه در مبادی ورودی ممنوعیت ورود کالاهای سلامت محور وجود دارد گفت: در مبادی مرزی نظیر جوانرود شاهد واردات قاچاق هستیم.

دکتر عبدی از کشفیات ۱.۳ میلیارد دلاری مواد خوراکی قاچاق طی سال گذشته در سطح کشور خبر داد و بیان کرد: ۵۰ درصد لوازم آرایشی –بهداشتی، پنج درصد داروها و ۴۸ درصد مواد غذایی موجود در بازار قاچاق است.

وی مصرف نمک، شکر، اسید چرب ترانس و چربی را منشا ابتلا به بیماری های سرطان دانست و با اشاره به اینکه ۷۴ درصد بار بیماری های غیر واگیر به دلیل مصرف این مواد است افزود: در پایان برنامه ششم توسعه باید مصرف نمک ۵۰ درصد، قند ۳۰ درصد و نمک موجود در نان ۵۰ درصد کاهش یابد.

دکتر عبدی با بیان اینکه مصرف نمک، شکر و نوشابه در ایران چهار برابر سرانه مصرفی در سایر کشورهای دنیا است گفت: باید رنگ نمک هنگام نصب نشانگرهای رنگی محصولات به طور صحیح مشخص شود زیرا در مواردی نمک به رنگ سبز درج شده که مضر سلامت است.

وی درباره فعالیت عطاری ها با هشدار به تبلیغات آنان در فضای مجازی افزود: نیمی از عطاری ها دارای تحصیلات کمتر از سیکل هستند بنابراین از نظر علمی به هیچ وجه مورد تائید نیستند چه اینکه امروزه عطاری ها به سمت تولید شیشه سوق پیدا کرده اند و در ساخت محصولات فرآوری شده از ترکیبات شیمیایی و مضر بهره می گیرند.

دکتر عبدی با تاکید بر اینکه مداخلات صنفی به یک ناهنجاری تبدیل می شود گفت: باشگاه های ورزشی و آرایشگاه ها حق تجویز و فروش مکمل ها را ندارند چه اینکه امروزه شیوع بسیاری از سکته ها در میان ورزشکاران به دلیل مصرف چنین مکمل های تجویز شده در باشگاه ها است.

وی با اشاره به اینکه سن مصرف لوازم آرایشی در ایران از ۲۰ سالگی به ۱۳ سالگی کاهش یافته افزود: ۸۵ درصد سرب بدن زنان از رژلب مصرفی شان است که سبب ابتلا به سرطان سینه و عقیم شدن آنان می شود.

دکتر عبدی درباره نصب برچسب بر روی کالاهای سلامت محور گفت: این امر به جهت مدیریت کمبود کالاهای سلامت محور و با هدف مبارزه با فساد اداری و جلوگیری از برخوردهای سلیقه ای با کارشناسان انجام می شود.

وی با اشاره به اینکه ۳۰ درصد محصولات کشاورزی در مراحل مختلف دور ریخته می شود افزود: بر اساس آخرین آمارهای اعلام شده از سوی فاوا دور ریز مواد غذایی در ایران معادل ۶۰ درصد صادرات نفتی در سال گذشته بوده است.

دکتر عبدی استفاده از مواد دوپینگی را از جمله دلایل چنین رویدادی دانست که سبب شده مدت زمان نگهداری محصولات کاهش یابد.