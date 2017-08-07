به گزارش خبرنگار مهر، شمشیربازی ایران با سهمیه ای که توسط مجتبی عابدینی و در مسابقات ۲۰۱۲ «زون آسیا» به دست آمد، بعد از چند دهه المپیکی شد و برای المپیک لندن نماینده اعزامی داشت. بعد از مدال نقره ای که در بخش تیمی بازی های آسیایی اینچئون و برای نخستین بار در تاریخ به دست آمد و اتفاقا مجتبی عابدینی یکی از مهره های تاثیرگذار در آن بود، شمشیربازی ایران بازهم به واسطه عملکرد فوق العاده این بازیکن به موفقیتی دیگر دست یافت و توانست برای المپیک ریو صاحب دو سهمیه شود؛ موفقیتی که فقط نصیب شمشیربازی ۶ کشور جهان شد.

در همه این موفقیت ها و در کل مسیر پیشرفتی که شمشیربازی ایران طی سال های اخیر در پیش گرفته، رد پایی از مجتبی عابدینی دیده می شود؛ این درحالی است که وی اخیرا در رویدادهایی که در آن شرکت داشته، دور از انتظار ظاهر شده و به همین دلیل با سقوط متوالی در رنکینگ جهانی مواجه شده است.

در همین مسابقات اخیر قهرمانی جهان که به میزبانی آلمان برگزار شد، عابدینی خیلی زودتر از انتظار و در جدول ۳۲ نفره مسابقات حذف شد و همین مسئله سقوط ۹ پله ای وی و قرار گرفتن در جایگاه هفدهم را موجب شد. این در حالی بود که عابدینی بعد از مسابقات قهرمانی آسیا هم یک پله سقوط کرده بود. پیش از آن نیز وی به واسطه عملکردش در مسابقات جایزه بزرگ مسکو یک پله سقوط در رنکینگ جهانی داشت.

«دلیل افت مجتبی عابدینی و عملکرد دور از انتظارش در رقابت های اخیر چیست؟»، این شمشیرباز اسلحه سابر کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه خوشحالم حداقل اگر موقعیت امروز را می بینید، نتایج و عملکرد دیروز را هم فراموش نکرده اید به این پرسش پاسخ داد.

وی گفت: مجتبی عابدینی این روزها در افت به سر می برد، این را خودم هم قبول دارم و نمی توانم منکر شوم. شاید در رویدادهای اخیر مثل همین مسابقات قهرمانی جهان در آلمان عملکرد خوب و قابل قبولی نداشتم. این را هم قبول دارم اما این را فراموش نکنید که در همین رقابت ها «کیم» کره ای که برنز المپیک را در اختیار دارد در جدول ۳۲ نفره حذف شد و قبل از آن هم شمشیرباز آمریکایی که صاحب مدال نقره المپیک است در جدول ۶۴ نفره کنار رفت.

عابدینی در این رابطه ادامه داد: به هر حال این از ویژگی های رشته شمشیربازی است که ورزشکار فعال آن زمانی در اوج است اما همیشه نمی تواند این شرایط را حفظ کند و بعضا با افت مواجه می شود. من دقیقا الان به این مسئله دچار شده ام یعنی می خواهم بگویم دلیل افت این روزهایم کم کاری ام در تمرینات یا حین مسابقات نیست.

وی با تاکید بر اینکه شاید این روزها زمان افت من است که تا حدی طبیعی است اما قاعدتا نباید شرایط به همین منوال باقی بماند.

این شمشیرباز اسلحه سابر با بیان اینکه مدتی استراحت خواهم داشت و بعد از آن تمریناتم را با این هدف از سر می گیرم که دوباره به روزهای اوج و به خصوص به سطح آمادگی که هنگام المپیک داشتم، بازگردم در مورد رویدادی که باید در آن حاضر شود توضیح داد.

وی تصریح کرد: جام جهانی الجزایر رویداد بعدی است که در آن شرکت می کنم، این مسابقات آبان ماه برگزار می شود اما من از هفته آینده تمریناتم را با انجام بدنسازی برای شرکت در این مسابقه آغاز می کنم تا با در اختیار داشتن فرصت مناسب بتوانم به سطح آمادگی لازم برسم.

عابدینی که به دلیل شرایط سنی تیم ملی اسلحه سابر را در مسابقات یونیورسیاد همراهی نمی کند، گفت: البته به احتمال زیاد تمریناتم را با همین تیم دنبال می کنم. فکر می کنم بتوانم هم حریف تمرینی خوبی برای دیگر شمشیربازان باشم و هم در قالب تمرینات تیمی خود را بهتر آماده کنم.

وی همچنین با یادآوری اینکه در مسابقات قهرمانی جهان علی پاکدامن تا جمع هشت بازیکن برتر پیش رفت، گفت: این موفقیت را به خود علی و جامعه شمشیربازی تبریک می گویم. اینکه یک ایرانی به این مرحله از رقابت ها برسد کار بزرگ و ارزشمندی است ما در بخش تیمی همین مسابقات هم به مجارستان مدعی با اختلاف امتیاز کم باختیم و پنجم جهان شدیم. ضمن اینکه پیش از آن تیم های بزرگی همچون رومانی و انگلیس را از پیش رو برداشته بودیم.

عابدینی گفت: شمشیربازی طی سال های اخیر روند رو به رشدی را طی کرده و همچنان این مسیر را ادامه می دهد، نباید از تلاش هایی که برای کسب این پیشرفت انجام شد غافل بود. افرادی مثل باقرزاده و فخری تلاش زیادی برای به ثمر رساندن اهداف و برنامه های مورد نظر داشتند. این را نباید از یاد ببریم.

این ملی پوش شمشیربازی در پایان گفت: سال گذشته تقریبا در چنین روزهایی درگیر المپیک بودم. یک سال گذشته اما واقعا هنوز صحنه های المپیک را در ذهن دارم. هنوز استرس آن روزها را دارم و هنوز به مدال المپیک فکر می کنم و اینکه می توانستم آن را بگیرم. ۲۰ مرداد روز مسابقه بود، روز تولدم که خاطره انگیزترین روزم شد. به هر حال ورزش است و این روزها هم می گذرد. باید تشکر کنم از مسئولانی که عملکردم را مورد توجه قرار دادند و پاداشی معادل برنز المپیک را برای من لحاظ کردند.