به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامرضا زاهدی بعدازظهر چهارشنبه در آیین اهدای کتاب به کتابخانه‌های سمنان که با حضور مدیرکل کتابخانه های عمومی استان سمنان در اداره تبلیغات اسلامی سمنان برگزار شد، ضمن بیان اینکه کتاب‌های مربوط به حوزه ادیان و فرق برای کتابخانه تخصصی این امر، خریداری شده است، بیان کرد: نخستین کتابخانه فرق نوظهور استان در آینده نزدیک برای بهره برداری آماده می شود و ما تنها خواستار همکاری اداره کل کتابخانه های عمومی استان برای راه اندازی این کتابخانه هستیم.

وی تصریح کرد: در این کتابخانه غیر از کتاب‌های حوزه ادیان و فرق، کتاب‌های دینی و مذهبی دیگری هم وجود دارد که مراجعان می توانند از آن استفاده کنند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی سمنان استفاده از این کتابخانه را برای عموم آزاد دانست و افزود: این کتابخانه تخصصی با هدف ارتقاء سطح دانش و آگاهی مردم راه اندازی خواهد شد.

۶۰ هزار نفر عضو کتابخانه عمومی استان سمنان هستند

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان سمنان از فعالیت ۷۲ باب کتابخانه عمومی نهادی در استان خبر داد و گفت: تا کنون ۶۰ هزار نفر عضو این کتابخانه‌ها هستند.

علی سماکوش با اشاره به این مطلب که پیش بینی شده نخستین همایش خیران کتابخانه ساز استان سمنان در خرداد ماه سال آینده برگزار شود، افزود:باید مردم و خیران را در زمینه بحث کتاب و مطالعه و ترویج فرهنگ کتابخوانی تشویق کنیم.

وی از اجرای طرح اهدا کتاب‌های مازاد بر نیاز به کتابخانه های عمومی از دهم تیر ماه سالجاری خبر داد و افزود: این طرح تا آبان ماه سال جاری ادامه خواهد داشت و تا کنون ۴۰ هزار نسخه کتاب از سوی مردم به کتابخانه های عمومی استان اهدا شده است.