جاده دامغان- اردکان نیازمند ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار است

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل حسن بیگی بعدازظهر چهارشنبه در نشست شورای اداری دامغان به میزبانی سالن ورزشی شهید محمدعلی مشهد شهر امیریه از توابع این شهرستان بابیان اینکه راه‌سازی به توسعه گردشگری کمک می‌کند، از نیاز ۵۰۰میلیارد تومانی برای احداث جاده دامغان-اردکان سخن گفت و ابراز داشت: با توجه تردد زائران حرم علی بن موسی‌الرضا (ع) از محور دامغان- اصفهان- یزد باید این محور مواصلاتی تقویت و با اختصاص اعتبارات لازم به آن توجه شود.

وی ضمن بیان اینکه با احداث راه می‌توان خدمات خوب و شایانی را به مردم ارائه کرد، افزود: راه سرمایه ملی کشور محسوب می‌شود لذا احداث محور جنوبی دامغان و بحث چهار باند شدن آن باید با جدیت پیگیری و اجرا شود.

افتتاح طرح گازرسانی دامغان-نکا با ۸۲۰میلیارد تومان اعتبار

عضو خانه ملت با اشاره افتتاح طرح گازرسانی دامغان-نکا با حضور وزیر نفت در ساری، ابراز داشت: طرح گازرسانی دامغان- نکا نمونه‌ای از اقتدار ملی کشور محسوب می‌شود که درحرکت جهادی اجرا و با هزینه ۸۲۰میلیارد تومانی در دولت یازدهم به بهره‌برداری رسید.

حسن بیگی بابیان اینکه احیا و توسعه روستاها باید در دستور کار مسئولان قرار گیرد، اظهار داشت: این مهم با تزریق امکانات و تجهیزات باید به‌عنوان یک اولویت ویژه موردتوجه قرار گیرد و به‌عنوان یک فرصت به آن نگاه شود.

وی بابیان اینکه دامغان دارای ۱۲۰ روستای فعال است که می‌توان با توزیع امکانات به‌صورت عادلانه در راستای کمک به رشد، توسعه و شکوفایی آن‌ها قدم برداشت، تصریح کرد: پنج هزار روستای کشور تحت پوشش توانمندسازی قرار گرفتند که سهم استان سمنان از این طرح ۳۹ روستا بود که این طرح در ۱۰ روستاهای بخش مرکزی و امیرآباد دامغان اجرا می‌شود

۳۶۵ میلیارد تومان سرمایه کشور در دست ۵۳ نفر قرار دارد

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به برگزاری مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری ابراز داشت: احزاب و جناح‌های سیاسی با فشار به رئیس‌جمهور به دنبال سهم خواهی از ایشان در ترکیب کابینه نباشند و رئیس‌جمهور نیز باید با استقلال کامل یک کابینه قدرتمند و با تخصص و تجربه کاری بالا تشکیل دهد.

حسن بیگی بابیان اینکه ۳۶۵ میلیارد تومان از سرمایه کشور در دست ۵۳ نفر قرار دارد، افزود: متأسفانه این افراد این سرمایه را به دلار تبدیل و از کشور خارج کرده اند.

وی بابیان اینکه روش کاری مؤسسات مالی به اقتصاد کشور ضربه می‌زند و مانعی برای سرمایه‌گذاران خارجی است، افزود: مؤسسات مالی که با شعار به دنبال اقتصاد اسلامی بودند با بدهی۹۰ هزار میلیارد تومان و طلب سودهای ۳۸ درصدی مردم را دچار مشکل کردند که این امر زیبنده جمهوری اسلامی ایران نیست.



نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به در پیش بودن هفته دولت اظهار داشت: با شعار و وعده نمی‌توان به مردم خدمت کرد بلکه باید با عمل خدمت به مردم را به نحو شایسته به نمایش گذاشت و از سوی دیگر نیز مسئولان بایدبا تقویت همراهی مردم از ارائه خدمات کوتاهی نکنند.