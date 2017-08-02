۱۱ مرداد ۱۳۹۶، ۱۵:۵۸

با چهار مدال رنگین؛

ایران به مقام چهارم المپیاد جهانی کامپیوتر رسید

تیم اصلی ایران با کسب یک مدال طلا و ۳ نقره به مقام چهارم بیست و نهمین دوره المپیاد کامپیوتر ۲۰۱۷ دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و نهمین دوره المپیاد کامپیوتر ۲۰۱۷ در تهران برگزار شد و در این دوره از رقابت‌ها تیم اصلی ایران صاحب یک مدال طلا و ۳ نقره شد.

از تیم اصلی ایران محمدحسین نعمت اللهی مدال طلا و آرش محمودیان، محمد صانعیان و حمیدرضا هدایتی توانستند مدال نقره را کسب کنند.

در این دوره از رقابت‌ها تیم کشور ژاپن با کسب ۳ مدال طلا توانست جایگاه نخست این رقابت ها را بدست بیاورد. بعد از ژاپن تیم‌های چین و روسیه رتبه‌های دوم و سوم را کسب کردند.

به دلیل میزبانی جمهوری اسلامی ایران در بیست و نهمین دوره المپیاد کامپیوتر ۲۰۱۷، دو تیم از ایران در این رقابت حاضر شد که تیم اصلی ایران با کسب یک مدال طلا و ۳ نقره در جایگاه چهارم قرار گرفت، ولی تیم دوم در رتبه یازدهم المپیاد کامپیوتر ۲۰۱۷ قرار گرفت.

