به گزارش خبرنگار مهر، قدرت اخوان اکبری بعدازظهر چهارشنبه در حاشیه ارزیابی طرح غربال‌گری بیماری‌های غیر واگیر اردبیل گفت: این سه سرطان شامل روده بزرگ، پستان و دهانه رحم است.

وی افزود: تمامی شهروندان و روستاییان می‌توانند با مراجعه به مراکز بهداشت تحت معاینه قرار گرفته و در طرح غربال‌گری شرکت کنند و انتظار می رود با هدف شناسایی مبتلایان به این بیماری ها و یا احتمال ابتلا به آن شهروندان به مراکز بهداشت مراجعه کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان با اشاره به تدوین اطلس بیماری‌های غیر واگیر اردبیل افزود: علاوه بر این مجمع سلامت و شورای عالی سلامت نیز در استان فعال هستند تا بیماری‌های غیر واگیر از جمله سرطان‌ها شناسایی شوند.

اخوان اکبری در خصوص وضعیت شیوع سرطان در اردبیل تأکید کرد: به طور کلی در اغلب سرطان‌ها میزان شیوع در اردبیل کمتر از میانگین کشوری است.

وی تصریح کرد: در برخی سرطان‌ها از جمله معده و مری میزان شیوع بالاتر از میانگین کشوری است.