نشریه علمی پژوهشی معرفت فلسفی به چاپ رسید

به گزارش خبرگزاری مهر نشریه علمی پژوهشی معرفت فلسفی که توسط موسسه امام خمینی (ره) منتشر شده دربرگیرنده مقالات زیر است:

نقد و بررسی ادله وجود ذهنی و میزان دلالت آنها / حسن معلمی (ص ۷)

حکم پذیری وجود / عباس نیکزاد (ص ۲۹)

تشکیک و تشابه وجود نزد ابن سینا و توماس آکوئیناس / رضا اکبریان ـ اصغر پوربهرامی ـ محمد سعیدی مهر ـ علی افضلی (ص ۴۷ )

بررسی رویکرد عقلانی به چگونگی ارتباط خداوند با عالم / هادی فنائی نعمت سرا (ص ۷۵ )

پارادایم؛ افسانه یا واقعیت(تحلیل معناشناختی، خاستگاه و ارزیابی) / محمد حسین زاده (یزدی) (ص۱۰۱)

رابطه منطقی ارزش با واقع / مهدی مشگی ـ محمدمهدی عباسی آغوی ( ص ۱۳۵ )

بررسی پارادوکس هایی در نقض اصل امتناع تناقض / مصطفی جهان فکر ـ محمد فنائی اشکوری (ص۱۶۱)

زبان و جامعه در اندیشه جان سرل / جواد عابدینی ـ مجتبی مصباح (ص ۱۸۵)