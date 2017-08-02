۱۱ مرداد ۱۳۹۶، ۱۷:۰۱

معرفی نشریه؛

نشریه علمی پژوهشی معرفت فلسفی به چاپ رسید

شماره ۵۵ نشریه علمی پژوهشی معرفت فلسفی در زمینه علوم فلسفی ویژه بهار منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر نشریه علمی پژوهشی معرفت فلسفی که توسط موسسه امام خمینی (ره) منتشر شده دربرگیرنده مقالات زیر است:

نقد و بررسی ادله وجود ذهنی و میزان دلالت آنها / حسن معلمی (ص ۷)

حکم پذیری وجود / عباس نیکزاد (ص ۲۹)

تشکیک و تشابه وجود نزد ابن سینا و توماس آکوئیناس / رضا اکبریان ـ اصغر پوربهرامی ـ محمد سعیدی مهر ـ علی افضلی (ص ۴۷ )

بررسی رویکرد عقلانی به چگونگی ارتباط خداوند با عالم / هادی فنائی نعمت سرا (ص ۷۵ )

پارادایم؛ افسانه یا واقعیت(تحلیل معناشناختی، خاستگاه و ارزیابی) / محمد حسین زاده (یزدی) (ص۱۰۱)

   رابطه منطقی ارزش با واقع / مهدی مشگی ـ محمدمهدی عباسی آغوی ( ص ۱۳۵ )

بررسی پارادوکس هایی در نقض اصل امتناع تناقض / مصطفی جهان فکر ـ محمد فنائی اشکوری (ص۱۶۱)

زبان و جامعه در اندیشه جان سرل / جواد عابدینی ـ مجتبی مصباح (ص ۱۸۵)

خداداد خادم

