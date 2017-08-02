به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه فردوسی مشهد مجله علمی پژوهشی «پژوهش‌نامه مبانی تعلیم و تربیت» را به سردبیری بختیار شعبانی ورکی منتشر کرده است.

عنوان مقاله های این شماره مجله که برای زمستان ۹۵ به چاپ رسیده به این شرح است:

هرمنوتیک فلسفی گادامر و دلالت های آن برای خودفهمی، دگرفهمی و باهم فهمی، مسعود خنجرخانی؛ مسعود صفایی مقدم؛ محمدجعفر پاک سرشت ۵–۲۰

تحلیل و نقد نظری و روش‌شناختی اسناد تحول بنیادین آموزش‌وپرورش جمهوری اسلامی ایران، رحمت اله مرزوقی؛ رضا عقیلی؛ محبوبه مهرورز ۲۱–۴۰

فهم، پرسش و کلاس درس از منظر گادامر: تبیینی پرسش محور از فرآیند تدریس، نرگس سجادیه؛ سارا طوسیان ۴۱–۶۲

پساپدیدارشناسی به مثابه رویکردی در مطالعات فناوری‌ آموزشی، روح اله مظفری پور ۶۳–۸۱

تبیین برنامه درسی تربیت دینی مبتنی بر رویکرد تکلیف‌گرا، زهرا وقاری زمهریر؛ مقصود امین خندقی؛ محمود سعیدی رضوانی؛ مرضیه موحدی محصل طوسی ۸۲–۱۰۶

الگوی پیشنهادی برنامه درسی تربیت اجتماعی اسلامی در دوره متوسطه: رویکردی هنجارین، حمیرا برزیده؛ علیرضا محمودنیا؛ یحیی قائدی؛ سعید ضرغامی ۱۰۷–۱۲۷

سیری در تاریخ اندیشه های مدیریت آموزشی با نگاهی به تجربه های بین المللی، رضوان حسینقلی زاده؛ محمدرضا آهنچیان؛ علی نوفرستی؛ معصومه کوهساری ۱۲۸-۱۵۲