به گزارش خبرنگار مهر، طرح احداث متروی شاهد-پرند بر اساس موافقتنامه ای بین وزارت راه و شهرسازی و شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) در حد فاصل ایستگاه شاهد، فرودگاه حضرت امام خمینی(ره) و شهر پرند بطول ۵۰ کیلومتر و به منظور تأمین دسترسی و اتصال به شبکه مترو تهران، نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب، شهر واوان، فرودگاه حضرت امام خمینی(ره) و شهر جدید پرند از ابتدای سال ۹۱ شروع شده است که بر اساس هدف گذاری انجام شده فاز اول حد فاصل ایستگاه شاهد تا نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب در اردیبهشت ۱۳۹۵ همزمان با افتتاح نمایشگاه بین المللی کتاب به بهره برداری رسید و فاز دوم که حدفاصل ایستگاه نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب تا فرودگاه حضرت امام خمینی (ره) است، طی روزهای آینده به بهره برداری رسمی می رسد، و در نهایت فاز سوم که حد فاصل ایستگاه فرودگاه امام خمینی (ره) تا شهر پرند می باشد در صورت تامین بودجه مورد نیاز در سال جاری تکمیل و به بهره برداری خواهد رسید.

بر اساس این گزارش پس از ثبت رکورد بزرگترین ایستگاه خاورمیانه (یعنی شهرآفتاب با مساحت بیش از ۲۵۰۰۰ مترمربع)، ایستگاه فرودگاه حضرت امام خمینی(ره) عنوان زیباترین ایستگاه را به خود اختصاص خواهد داد.

طول کل مسیر حدفاصل ایستگاههای شاهد – شهر آفتاب – فرودگاه حضرت امام خمینی (ره) – شهر پرند بالغ بر ۵۰ کیلومتر است .

مازیار حسینی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران با بیان این که تست گرم خط۸ مترو با موفقیت انجام شد و به زودی افتتاح خط می شو دگفت : امیدواریم تا هفته آینده این خط آماده مسافرگیری شود.با افتتاح این خط مترو، نیم میلیون سفر به ظرفیت خطوط حمل و نقل ریلی تهران اضافه می شود.

وی ادامه داد: طراحی این خط بر اساس سرعت ۱۲۰ کیلومتر در ساعت به انجام رسیده؛ به طوری که مسافت ۵۰ کیلومتری از ایستگاه شاهد تا شهر پرند را تنها در ۳۴ دقیقه طی می‌کند.

حسینی با بیان این که فارغ از حواشی ایجاد شده، افتتاح خط ۸ مترو کار ارزشمندی است که در ساخت این خط و ترمینال های آن جایگاه فرودگاه امام خمینی (ره) مورد توجه قرارگرفته است گفت : برای اولین بار یک فرودگاه بین‌المللی در کشورمان به شبکه حمل و نقل ریلی مترو متصل ‌ و با افتتاح خط ۸ به فرودگاه امام خمینی (ره) این نقص عدم هم پوشانی برطرف می شود.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران در ادامه با اشاره به این که ساخت خط ۸ متروی تهران با داشتن معارضان بسیار،کاری سخت بود. گفت : برای ساخت مترو در شهر قطعاتی زمین خریداری و عملیات حفاری آغاز می شود ، اما بخش زیادی از خط ۸ مترو روی زمین است که سرتاسر معارض است و تغییر و تحولات در دولت‌ها نیز بر روی فرایند کار اثرگذار بود.

به گفته وی با تدابیر اندیشیده شده سفارش تولید ۱۰ رام قطار ویژه فرودگاه به شرکت واگن‌سازی تهران داده شده است.

حسینی با بیان این که هرچقدر بتوانیم با استفاده از مترو که حمل و نقل پاک است، شهرک‌های اقماری اطراف را به تهران که شهر مادر است متصل کنیم، علاوه بر این که ترافیک کاهش می‌یابد، آلودگی هوا نیز کمتر می‌شود گفت: بیش از یک میلیون جمعیت حد فاصل بزرگراه خلیج فارس، اتوبان قم، و ساوه زندگی می‌کنند که به تهران رفت و آمد دارند و این در حالی است که بسیاری از کارمندان و شاغلان در شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) و همچنین سکنه شهر پرند می‌توانند برای ورود به تهران از این خط مترو استفاده کنند.مردم ساکن در رباط‌کریم، نسیم‌شهر، صباشهر، واوان و حسن‌آباد نیز می‌توانند از این خط مترو برای رفت و آمد به تهران استفاده کنند.