زمان شروع به کار شورای پنجم / موعد انتخاب شهردار

به گزارش خبرنگار مهر، حسن خلیل آبادی عضو کمیسیون موقت فرهنگی و اجتماعی شورای پنجم پیرامون چگونگی تشکیل شورا با توجه به اختلاف نظرهای قانونی گفت: شروع به کار شورای پنجم ملزم به هماهنگی بین مجلس و وزارت کشور برای درج در روزنامه رسمی است ، هرگاه این مرحله پشت سر گذاشته شود شورای پنجم شروع به کار می کند و در اولین مرحله اقدام به انتخاب شهردار می کند.

خلیل آبادی در ادامه اضافه کرد: دو گزینه نهایی شهرداری تهران به احتمال زیاد عصر پنجشنبه ۱۹ مرداد انتخاب می‌شوند. برنامه نامزدهای شهرداری تهران چهارشنبه و پنجشنبه در جلسه علنی ارائه خواهد شد.

درنشست بعدی یا در همان جلسه هر عضو شورای شهر حق دارد رای به ۲ نفر به عنوان گزینه نهایی رای دهد.

وی همچنین با اعلام این خبر که کمیته ای ۳ نفره برای تدوین متن سوگند نامه پیشنهادی که توسط گزینه های شهرداری تشکیل شده است گفت:نشست آتی اعضای منتخب شورای پنجم ، بدلیل تعطیل بودن روز شنبه ، بدلیل مراسم تحلیف ریاست جمهور در روز یکشنبه و پیرامون چگونگی آغاز به کار شورا ، و نحوه ارائه برنامه های گزینه های شهرداری تشکیل خواهد شد.