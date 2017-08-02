همایش علمی پزشکی ورزشی برگزار شد/ حضور دوباره هاشمی طبا در ورزش

به گزارش خبرنگار مهر ، همایش رویکرد پزشکی و ورزشی در بدنسازی با مشارکت وزارت ورزش وجوانان و فدراسیون پزشکی ورزشی از صبح امروز چهارشنبه با برگزاری آیین افتتاح، آغاز به کار کرد. در این مراسم تعداد زیادی از مقام‌های ورزشی کشور و روسای فدراسیون‌ها حضور داشتند.

محمدرضا داورزنی معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان، از سخنرانان این مراسم بود. وی با تاکید بر اینکه وزارت ورزش وجوانان نگاه ویژه ای به توسعه علمی ورزش دارد، همایش هایی از این دست نقش مهمی در موفقیت های ورزشی خواهد داشت.

عبدالحمید احمدی معاون فرهنگی، آموزش و پژوهش وزارت ورزش و جوانان نیز از دیگر سخنرانان این مراسم در صحبت های خود ۶۰ درصد موفقیت ورزشکاران را محصول تغذیه و شرایط بدنی آنها دانست.

مصطفی هاشمی طبا هم در این برنامه به بیان دیدگاه های خود پرداخت. وی از متولیان برگزاری این همایش و نمایشگاه جانبی آن است و این حضور وی را شاید بتوان مقدمه ای برای بازگشت وی به صحنه ورزش توصیف کرد.

این همایش تا ۱۳ مرداد ادامه خواهد داشت.