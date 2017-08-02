  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۱ مرداد ۱۳۹۶، ۱۷:۰۲

همایش علمی پزشکی ورزشی برگزار شد/ حضور دوباره هاشمی طبا در ورزش

همایش علمی پزشکی ورزشی برگزار شد/ حضور دوباره هاشمی طبا در ورزش

مصطفی هاشمی طبا رئیس سابق سازمان تربیت بدنی و کاندیدای انتخابات ریاست جمهوی در مراسم افتتاح همایش رویکرد پزشکی ورزشی در بدنسازی شرکت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر ، همایش رویکرد پزشکی و ورزشی در بدنسازی با مشارکت وزارت ورزش وجوانان و فدراسیون پزشکی ورزشی از صبح امروز چهارشنبه با برگزاری آیین افتتاح، آغاز به کار  کرد. در این مراسم تعداد زیادی از مقام‌های ورزشی کشور و روسای فدراسیون‌ها حضور داشتند.

محمدرضا داورزنی معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان، از سخنرانان این مراسم بود. وی با تاکید بر اینکه وزارت ورزش وجوانان نگاه ویژه ای به توسعه علمی ورزش دارد، همایش هایی از این دست نقش مهمی در موفقیت های ورزشی خواهد داشت.

عبدالحمید احمدی معاون فرهنگی، آموزش و پژوهش وزارت ورزش و جوانان نیز از دیگر سخنرانان این مراسم در صحبت های خود ۶۰ درصد موفقیت ورزشکاران را محصول تغذیه و شرایط بدنی آنها دانست.

مصطفی هاشمی طبا هم در این برنامه به بیان دیدگاه های خود پرداخت. وی از متولیان برگزاری این همایش و نمایشگاه جانبی آن است و این حضور وی را شاید بتوان مقدمه ای برای بازگشت وی به صحنه ورزش توصیف کرد.

این همایش تا ۱۳ مرداد ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 4048791

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها