فعالیت اردوهای جهادی در روستاهای استان زنجان گسترش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل طهماسبی ظهر امروز در حاشیه بازدید از اردوهای جهادی در روستاهای حاج سیران و بیرونده زنجان در جمع خبرنگاران استان زنجان، با بیان اینکه گروه های جهادی توانسته در زمینه محرومیت ذایی موفق عمل کردند، افزود: همکاری خوبی از سوی دستگاهها با گروه های جهادی انجام شده است و هدف ما محرومیتزدایی از مناطق محروم است.
وی با بیان اینکه مصداق بارز آتش به اختیار در اردوهای جهادی و محرمیتزدایی نمود دارد، ادامه داد: اردوی جهادی در روستای حاج سیران با حضور 45 نفر از طلبهها و روحانیون و دانشجویان و دیگر اقشار بسیج در حال برگزاری است.
طهماسبی افزود: اردوی جهادی در روستای حاج سیران با هدف کمک به توسعه حرم امامزاده حضرت محمد ابن ابراهیم(ع) برگزار میشود و این اردوها با حضور جهادگران از شهرهای مختلف کشور از جمله شهرستان زنجان برگزار میشود.
فرمانده سپاه ناحیه زنجان با بیان اینکه اردوی جهادی جهادگران در روستای حاج سیران بیش از 10 روز است که در حال برگزاری است، تصریح کرد: در کنار این برنامهها، برنامههای فرهنگی نیز در این روستا و روستای بیرونده چون یادواره شهدای روستا و کمک به خانوادههای محروم در حال برگزاری است.
طهماسبی با بیان اینکه زیباسازی مدرسهای در روستای ورمزیار زنجان از دیگر برنامههای اردوهای جهادی است، خاطرنشان کرد: در روستای بیرونده یک پل بین روستایی به نام شهید سلطانی افتتاح میشود و برنامههای فرهنگی چون زیارت عاشورا، دعای ندبه با حضور اهالی در جنب مسجد امامزاده برگزار میشود.
فرمانده سپاه ناحیه زنجان افزود: حضور دانشجویان از شهرهای مختلف نشانگر این مطلب بوده که همه گوش به فرمان مقام معظم رهبری هستند و مصداق بارز آتش به اختیار در اردوهای جهادی و محرمیتزدایی نمود دارد و تا به امروز استقبال از این اردوها خوب بوده و عرصهها و مصالح باید از سوی ما تامین شود.
طهماسبی با بیان اینکه هدف از کمک به حوزه اشتغال پایدار روستاییان لبیک به فرمایشات روستائیان و جلوگیری از مهاجرت به شهرها است، افزود: مهاجرت روستائیان به شهرها، حاشیهنشینی را رشد و آسیبهای اجتماعی را نیز افزایش خواهد داد.
