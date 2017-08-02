دیابت یک خطر بالقوه است/ تحمیل بار مالی زخم ها

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر امیر رضا معتبر در اولین همایش یک روزه ترمیم زخم که روز چهارشنبه در سالن اندیشه بیمارستان بوعلی برگزارشد، افزود: بحث ترمیم زخم یکی از مفاهیم اصلی و بنیادی در رشته ترمیمی پلاستیک و ترمیمی است و خود زخم یکی از مشکلاتی است که در اغلب کشورهای در حال توسعه سیستم های بهداشتی و درمانی شان با این مشکل درگیر هستند و همه ساله هزینه ها ی سنگینی صرف تکنیک های ترمیم زخم و هزینه مالی را بر سیستم بهداشتی تحمیل می کند.

وی گفت: با بهبود شاخص های سلامت در اغلب کشورها و با توجه به انکه بیشترین جمعیت کشورها را جمعیت سالمند به خود اختصاص داده و جمعیت سالمند نیز یک جمعیت آسیب پذیر شناخته میشود این سالمندان جدا از بیماری های مزمن و سیستمیک که دست به گریبان هستند مستعد ایجاد زخم نیز هستند.

معتبر عنوان کرد :شاید زخم نسبت به بیماری های دیگر کشنده و مزمن نباشد ولی به علت بار مالی و اجتماعی زیاد بر روی بیمار و خانواده اش از اهمیت و توجه بالایی برخوردار است.

دبیر علمی اولین همایش ترمیم زخم اظهار داشت : بیماری دیابت یک خطر بالقوه محسوب می شود و شیوع آن در کشور ما حدود ۸.۵ تا ۹.۵ درصد است و جمعیت مبتلا به دیابت چیزی حدود ۴.۵ تا ۵ میلیون نفر در کشور هستند.

وی گفت: متاسفانه بیماری دیابت بر روی بیماری های دیگر تاثیر می گذارد و زخم ممکن است از یک زخم کوچک در اندام تحتانی شروع شود و نهایتا به سمت قطع عضو برود و یک فردی که دارای عملکرد طبیعی است و زندگی نرمال داشته تبدیل به یک فرد ناتوان میشود و همه اینها حاکی از اهمیت مفهوم ترمیم زخم است.

در ابتدای این همایش دکتر آرش جنابیان رئیس بیمارستان بوعلی، اظهارداشت: از بهمن ۹۴ مرکز تحقیقات ما به عنوان اولین مرکز تحقیقات بالینی در دانشگاه آزاد اسلامی در کشور در بیمارستان بوعلی افتتاح شد و با کمک دکتر دادگر معاون پژوهشی و آموزشی درمانی بیمارستان تا به امروز چندین سمینار و همایش علمی برگزار شده و پروژه های تحقیقاتی بسیار با ارزشی در این مرکز در حال انجام شدن است و به موازات افزایش کمی و کیفی کار بیمارستان افزایش ضریب اشغال تخت ها، پذیرش بیماران، بالا رفتن سطح آموزش های بیمارستان همه اینها بدون انجام کار پژوهشی و انجام کار علمی در بالاترین سطح امکان پذیر نبود.

وی گفت: اساس پزشکی امروز یک تخصصی دیگر نیست و تخصص های مختلف باید کنار هم کار کنند و وقتی مخاطبین یک کنگره را می بینیم متوجه می شویم چقدر متخصصین و فوق تخصص ها و کادر درمان در سطوح مختلف و کارشناس های مختلف می توانند از این جلسات بهرمند شوند.

جنابیان اظهار داشت: طبیعتا در بیمارستان وقتی فعالیت درمانی بیشتر میشود و سطح بالاتر می رود به دلیل کارهای تخصصی است که در ان مرکز انجام میشود و خوشحالیم که متخصصین ارزشمندی در این مرکز داریم که در کنار هم می توانند این مسائل را حل کنند.

وی عنوان کرد: مسئله ترمیم زخم هم یکی از مهمترین مسائل طب حاد و طب کرونیک در پزشکی است چه در طب داخلی و چه در طب جراحی بنابراین امیدواریم جلسه پرباری برای همکاران باشد.