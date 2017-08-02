سالانه یکبار به دندانپزشک مراجعه کنید

به گزارش خبرنگار مهر، لیلا صدقی در نشست خبری همایش زیبایی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران، اظهار داشت: متأسفانه در کشور ما این فرهنگ به وجود نیامده که افراد سالانه حداقل یکبار برای ویزیت دندان‌های خود به دندانپزشک مراجعه کنند و لذا بسیاری از افراد زمانی که برای زیبایی به دندانپزشکی می‌آیند، متوجه شده که چقدر دندان‌هایشان پوسیدگی دارد.

وی افزود: رفع پوسیدگی دندان بسیار ضرورت داشته و افراد باید اقدامات به موقع را برای درمان انجام دهند.

صدقی به برگزاری همایش اخلاق و زیبایی در دندانپزشکی اشاره کرد و گفت: این همایش ۲۵تا ۲۷ مردادماه طی سه روز در هتل المپیک برگزار می‌شود.

صدقی افزود: ۲۴ پنل آموزشی نیز برگزار شده و ۳ کلاس هم‌زمان در ارتباط با همایش زیبایی خواهیم داشت.

به گفته وی، در این همایش صرفا به آموزش‌های زیبایی پرداخته نمی‌شود و کل زیبایی دهان مطرح است.

دبیر اجرایی ـ علمی همایش زیبایی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران خاطرنشان کرد: حتی ایمپیلنت در قُدام دهان در این کنگره مورد بحث و گفتگو قرار می‌گیرد و چندین پنل آموزشی نیز خواهیم داشت.

وی تأکید کرد: این کنگره ۱۵ امتیاز بازآموزی داشته و شرکت در آن، نتایج مؤثری برای حضار به همراه خواهد داشت.