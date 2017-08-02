اجرای ۲۴۹ پروژه بهداشتی درمانی در استان همدان 

به گزارش خبرنگار مهر، سید حبیب الله موسوی بهار ظهر چهارشنبه در جلسه بررسی مسائل و مشکلات حوزه بهداشت درمان شهرستان رزن با اشاره به اینکه در استان همدان بیش از ۲۹۱ پروژه برای اجرا در حوزه بهداشت درمان پیش بینی شده است، گفت: برای ساخت این تعداد پروژه اعتباری افزون بر ۱۰۵ میلیارد تومان پیش بینی شده است.

وی افزود: در حال حاضر از این تعداد پروژه ۲۴۹پروژه در حوزههای مختلف بهداشت و درمان در دست ساخت است که برای تکمیل این پروژه ها بیش از ۷۵ میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان همدان از بهره برداری ۵ کلینیک ویژه درمانی در استان همدان طی هفته دولت امسال خبر داد و گفت: این پروژه ها هر کدام به مساحت ۷۷۷ متر در دوطبقه و با ۲ میلیارد تومان اعتبار برای هر پروژه ساخته خواهد شد.

وی افزود: این کلینیک ها در شهرستانهای رزن، بهار، کبودراهنگ، تویسرکان و اسدآباد به بهره برداری خواهد رسید.

موسوی بهار از بهره برداری ۲ بیمارستان طی هفته دولت در استان همدان خبرداد و گفت: ساختمان بیمارستان سوختگی بعثت همدان با ۴۹ تخت و با اعتباری افزون بر ۲۰میلیارد تومان و بیمارستان ۶۴ تختخوابی آسدآباد با ۲۰ میلیارد تومان از پروژهای مهم استان در هفته دولت سالجاری است که به بهره برداری خواهد رسید.

وی عنوان کرد: ۲ کلینیک تخصصی شهرستانهای نهاوند و ملایر هر کدام با ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار و مساحت ۱۶۰۰ متر مربع در هفته دولت به بهره برداری خواهند رسید.