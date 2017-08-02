۱۱ مرداد ۱۳۹۶، ۱۸:۱۰

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان خبر داد: 

اجرای ۲۴۹ پروژه بهداشتی درمانی در استان همدان 

رزن - رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: ۲۴۹ پروژه بهداشتی درمانی در استان همدان در دست ساخت است که برای تکمیل این پروژه ها بیش از ۷۵ میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است.  

 به گزارش خبرنگار مهر، سید حبیب الله موسوی بهار ظهر چهارشنبه در جلسه بررسی مسائل و مشکلات حوزه بهداشت درمان شهرستان رزن با اشاره به اینکه در استان همدان بیش از ۲۹۱ پروژه برای اجرا در حوزه بهداشت درمان پیش بینی شده است، گفت: برای ساخت این تعداد پروژه اعتباری افزون بر ۱۰۵ میلیارد تومان پیش بینی شده است.  

وی افزود: در حال حاضر از این تعداد پروژه ۲۴۹پروژه در حوزههای مختلف بهداشت و درمان در دست ساخت است که برای تکمیل این پروژه ها بیش از ۷۵ میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است.  

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان همدان از بهره برداری ۵ کلینیک ویژه درمانی در استان همدان طی هفته دولت امسال خبر داد و گفت: این پروژه ها هر کدام به مساحت ۷۷۷ متر در دوطبقه و با ۲ میلیارد تومان اعتبار برای هر پروژه ساخته خواهد شد.  

وی افزود: این کلینیک ها در شهرستانهای رزن، بهار، کبودراهنگ، تویسرکان و اسدآباد به بهره برداری خواهد رسید.  

موسوی بهار از بهره برداری ۲ بیمارستان طی هفته دولت در استان همدان خبرداد و گفت: ساختمان بیمارستان سوختگی بعثت همدان با ۴۹ تخت و با اعتباری افزون بر ۲۰میلیارد تومان و بیمارستان ۶۴ تختخوابی آسدآباد با ۲۰ میلیارد تومان از پروژهای مهم استان در هفته دولت سالجاری است که به بهره برداری خواهد رسید.  

وی عنوان کرد: ۲ کلینیک تخصصی شهرستانهای نهاوند و ملایر هر کدام با ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار و مساحت ۱۶۰۰ متر مربع در هفته دولت به بهره برداری خواهند رسید.

