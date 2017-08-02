جوانگرایی؛ مبنای حزب جدید/ سوغاتی خوبی ندهند به عربستان نمی روم!

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت رسانه ای جمهوری اسلامی ایران متشکل از جمعی از مدیران رسانه ای که به سرپرستی علی معزی، دبیر شورای اطلاع رسانی دولت به بغداد سفر کرده است، سه شنبه شب با سید عمار حکیم، رییس حزب جدید التاسیس «الحکمة الوطنی» دیدار و گفتگو کرد.

سید عمار حکیم در ابتدا و در پاسخ به تبریک هیئت رسانه ای ایران به مناسبت آزادی موصل از لوث داعش، این اتفاق مهم را متقابلا به ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران تبریک گفت.

وی در این باره افزود: در ابتدای حضور و ظهور داعش در عراق که آنها در عرض دو تا سه هفته به دروازه های بغداد رسیدند، این ایرانی ها بودند که با پشتیبانی خود و حمایت رهبر انقلاب اسلامی از سقوط عراق جلوگیری کردند، این در حالی بود که هیچ یک از مستشاران غربی حاضر در عراق حاضر به کمک نشدند.

سید عمار حکیم رییس حزب جدید «الحکمة الوطنی» عراق در پاسخ به خبرنگار مهر درباره هدف تشکیل حزب جدید و نقاط ابهامی که در مورد آن وجود دارد گفت: از سال ۲۰۰۹ و پس از عدم توفیق نسبی که مجلس اعلا در صحنه سیاسی کشور داشت، به این نتیجه رسیدیم که ساختار و رویکردهای مجلس نیاز نوعی بازسازی و پوست اندازی دارد تا بتواند با توجه به حقایق موجود در جامعه عراق جایگاه خود را بازیابی کند.

وی ادامه داد: این رویکرد مدت ها در سطوح بالای مجلس به بحث گذاشته شد اما به هر دلیل مورد اقبال برخی دوستان قرار نگرفت، تا اینکه در نهایت منجر به تصمیم اخیر یعنی تشکیل حزب جدید شد.

رییس سابق مجلس اعلای شیعیان عراق با تاکید بر اینکه تشکیل این حزب جدید به هیچ وجه به معنای بر هم خوردن مناسبات و علایق ما با بزرگان مجلس اعلا نیست، افزود: هدف از تاسیس این تشکل جدید همگام شدن با تحولات نوین و تحقق نیازهای جامعه با توجه خاستگاه نسل جوان عراق است.

سید عمار حکیم ادامه داد: شرایط جدید خاستگاه نسل جوان در عراق نیاز به بازنگری در مدیریت ها داشته و از این رو سعی داریم نگاه تازه ای در جذب هرچه بیشتری این نسل به کار گیریم.

رییس حزب جدید التاسیس الحکمة الوطنی با تاکید بر اینکه قرار نیست هیچ رقابت منفی بین ما و دیگر دوستانمان در گروه های دیگر به ویژه در مجلس اعلا شکل بگیرد، گفت: من همان سید عماری هستم که بودم اما باید به این نکته توجه داشت که به روز شدن در عرصه عمل سیاسی نیاز به تغییر برخی از رویکردها به ویژه در رابطه با نسل جدید جامعه عراق دارد.

وی در پایان، در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر در رابطه با خبر سفر ایشان به عربستان با اشاره به اینکه؛ چندی پیش واسطه ای از سوی سعودی برای من پیام آورد که اگر از شما دعوت شود به ملاقات سران این کشور خواهید رفت که من در پاسخ گفتم اگر سوغاتی آنها به من خروج از بحرین و اتمام کشتار ملت مظلوم یمن باشد، حتما می پذیرم، گفت: طبعا این خواسته از سوی آنها رد شد و لذا فعلا بنای سفر به عربستان را ندارم.

بنابر این گزارش، در این دیدار علی معزی سرپرست هیئت رسانه ای کشورمان نیز از فصل جدید همکاری های رسانه ای میان دو کشور با توجه به توافق های انجام شده در این سفر سخن گفت.

لازم به ذکر است؛ هیئت رسانه ای کشورمان که مدیرکل بین الملل و اخبار خارجی خبرگزاری مهر نیز در آن حضور دارد، به دعوت اتحادیه بزرگ روزنامه نگاران و خبرنگاران عراقی و با تلاش و هماهنگی معاونت اداره کل مطبوعات خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بغداد حضور یافته است.