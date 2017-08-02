وضعیت تراکتورسازی برای بازی با پرسپولیس بد نیست

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گل محمدی عصر امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران تبریزی در نشست خبری قبل از بازی تراکتورسازی با پرسپولیس اظهار داشت: بازی سختی داریم ولی همیشه بازی های تراکتور و پرسپولیس جذاب بوده است. شرایط ما بد نیست و می خواهیم فردا بازی خوب و تمااشگرپسندی ارائه دهیم.

وی سپس با بیان اینکه این دیدار همیشه جذاب است، ادامه داد: فکر می ‌کنم به خاطر کیفیت بازیکنان دو تیم فردا شاهد یک بازی باکیفیت فنی بالا و تماشاگرپسند باشیم.

گل محمدی با تاکید بر اینکه کیفیت بازیکنان دو تیم خوب است و باید شاهد بازی تماشاگر پسندی باشیم، افزود: وضعیت تراکتور بد نیست ولی برخی از بازیکنان ما مصدوم هستند.

وی در خصوص نقاط ضعف تیمش گفت: در خط دفاعی مشکل داریم ولی از وجود بازیکنان جایگزین بهره می ‌بریم.

گل محمدی در خصوص استفاده از بازیکنان جوان در ترکیب تراکتورسازی گفت: تغییراتی نسبت به شروع فصل ایجاد کردیم، بازیکنانم انگیزه نشان دادند و من از بازیکنان جوان تیمم رضایت دارم.

وی با اشاره به اینکه بازیکنانم از لحاظ روحی تحت فشار بودند، ادامه داد: ما در هفته اول پیروز نشدیم ولی شایسته سه امتیاز بازی بودیم.

سرمربی تراکتورسازی در مورد تیم پرسپولیس نیز گفت: ما آماده بازی پرسپولیس هستیم و می خواهیم در مقابل تیم قهرمان فصل پیش پیروز شویم، البته آنها نیز تیم خوبی دارند و خودشان را تقویت کرده اند.

وی در خصوص برگ برنده تیمش گفت: ما هواداران را داریم که مطمئن هستم فردا به ورزشگاه می آیند و از تیم خودشان حمایت می کنند، ما نیز با تمام توان به میدان می آییم و بازی خوبی برابر تیم پرسپولیس انجام خواهیم داد.