به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد برکت، استاندار سیستان و بلوچستان در این مراسم که بهطور نمادین در مرکز خدمات جامع سلامت برکت امام رضا( ع) زاهدان برگزار شد گفت: مراکزی که به بهرهبرداری رسید با همکاری مشترک بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ساخته شده است.
علی اوسط هاشمی به ثمرات اجرای طرح تحول نظام سلامت در استان اشاره و تصریح کرد: اجرای این طرح باعث کاهش فاصلهی این استان با استانهای برخوردار کشور از لحاظ کیفیت ارایهی خدمات شد.
وی همچنین کاهش ۸۰ درصدی موارد جدید ابتلا به مالاریا، کاهش ۸۵ درصدی موارد تالاسمی و ۳۲ درصدی مرگ و میر مادران باردار را به عنوان یکی از دستاوردهای مهم اجرای برنامههای نرمافزاری و توسعهی زیرساختهای طرح تحول نظام سلامت در استان اشاره کرد و گفت: افزایش بینظیر زیرساختهای نظام سلامت در استان سیستان و بلوچستان، دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی را آسان کرده است.
وی افزود: بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت ۱۱ درصد پروژههای عمرانی بهداشتی و درمانی کشور در استان سیستان و بلوچستان در حال انجام است.
نوروزی مدیرعامل بنیاد برکت نیز در این مراسم گفت: سرمایهگذاری و مشارکت در توسعهی زیرساختهای سلامت، توانمندسازی اقتصادی و ایجاد اشتغال از اولویتهای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام( ره ) است.
وی ادامه داد: تا دو و نیم سال آینده حدود هزار میلیارد تومان اعتبار در سیستان و بلوچستان از جانب این بنیاد هزینه خواهد شد.
وی با اشاره به افتتاح همزمان ۱۶ مرکز خدمات جامع سلامت برکت در شهرهای زیرمجموعهی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت: علاوه بر این، ۸ مرکز در شهرهای زیرمجموعهی دانشگاه علوم پزشکی زابل و ۸ مرکز در شهرهای زیرمجموعهی دانشکدهی علوم پزشکی ایرانشهر آمادهی بهرهبرداری است. دکتر نوروزی افزود: بنیاد برکت ساخت ۸۸ مرکز جامع سلامت، مرکز بهداشتی و درمانی و پایگاه بهداشت را در استان سیستان و بلوچستان دنبال میکند، که خوشبختانه امروز شاهد افتتاح ۱۶ مرکز آن بودیم.
رییس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان نیز در این مراسم اظهار کرد: در حال حاضر ۱۱ درصد از طرحهای عمرانی حوزهی سلامت کشور در استان سیسنان و بلوچستان در حال اجراست و برکات اجرای طرح تحول نظام سلامت در زمینهی توسعهی زیرساختهای بهداشتی درمانی بر هیچ کس پوشیده نیست.
در پایان این مراسم هدایایی توسط داوطلبان سلامت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان به رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و مدیرعامل بنیاد برکت اهدا شد.
