۸۸ اتوبوس آماده انتقال افراد مسلح از عرسال به فلیطه سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، منابع لبنانی اعلام کردند: تعداد اتوبوس هایی که افراد مسلح و خانواده های آنها را از ارتفاعات عرسال به فلیطه منتقل می کنند به ۸۸ اتوبوس افزایش یافته است.

این منابع از حرکت ۲۰ آمبولانس به وادی حمید در ارتفاعات عرسال برای خروج زخمی شدگان جبهه النصره خبر دادند.

شایان ذکر است که جبهه النصره مقرهای خود در وادی حمید و الملاهی در ارتفاعات عرسال را سوزاند.

این اقدام جبهه النصره درحالی صورت می گیرد که این گروه تروریستی بر اساس توافق صورت گرفته با حزب الله لبنان، باید مقرهای خود را در ارتفاعات عرسال ترک کند.

این توافق از یکشنبه با مبادله اجساد عناصر مسلح و پیکر شهدای مقاومت آغاز شد و بامداد امروز نیز ۳ تن از اسرای مقاومت آزاد شدند.