به گزارش خبرنگار مهر، حسین کارگر عصر چهارشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان دیلم اظهار داشت: در شرایطی که دشمنان از همه ابزارها برای زیر سوال بردن ارزش‌های دینی تلاش می‌کند، تببین ارزش‌ها و انتقال از نسلی به نسل دیگر یک ضرورت است.

وی اضافه کرد: در زمانی که استکبار جهانی با به کارگیری شیوه های مختلف قصد دارد عنصر اصلی پایداری شیعه را سست کند، باید با استفاده از غدیر، معارف دینی را به نسل‌های آینده منتقل سازیم.

دبیر بنیاد بین المللی غدیر استان بوشهر با بیان اهمیت بنیاد غدیر در استان‌ها خواستار برگزاری باشکوه برگزار کردن این روز شد.

حجت‌الاسلام حسینی بوشهری رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان دیلم نیز ضمن بیان اهداف شورای فرهنگ عمومی و همچنین روز ولایت و دهه کرامت سخنانی را بیان داشت.

حمیدرضا اکبری دبیر شورای فرهنگ عمومی شهرستان دیلم نیز ضمن تبریک دهه کرامت بیان داشت: شورای فرهنگ عمومی شورایی کاربردی است که با آسیب‌شناسی ناهنجاری‌های اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی با دیگر دستگاه‌ها با یک هم‌افزائی همسو به راهکارها برای رفع این آسیب‌ها می‌پردازد.

وی ادامه داد: باید برای داشتن یک جامعه خوب و عاری از آسیب‌ها همه دست در دست هم دهیم و ناهنجاری‌های گوناگون را در این شورا آسیب‌شناسی و کالبد شکافی فرهنگی کنیم تا جامعه سالم بماند.