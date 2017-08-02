۱۱ مرداد ۱۳۹۶، ۱۸:۰۶

نبیه بری:

پیروزی بر تروریسم در ارتفاعات عرسال متعلق به همه لبنانی ها بود

رئیس پارلمان لبنان پیروزی بر تروریستهای جبهه النصره در ارتفاعات عرسال را متعلق به همه لبنانی ها دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، نبیه بری رئیس پارلمان لبنان اعلام کرد: آنچه در ارتفاعات عرسال و پیروزی بر تروریسم رخ داد در واقع پیروزی لبنانی بود که با اجماع لبنانی روبروشد. این ثابت کرد که لبنانی ها توان به دست آوردن دستاوردهای ملی و مقابله با چالشها و خطراتی که در کشور است را دارند خواه این از جانب دشمن یعنی اسرائیل باشد یا از جانب تروریسم تکفیری.

رئیس پارلمان لبنان گفت: ما اجماع ملی درباره پیروزی بر تروریسم در ارتفاعات عرسال را ارج می نهیم. آنچه رخ داد پیروزی لبنانی بود و برخی از موضع گیری ها بیانگر حقایق مواضع در اتاقهای بسته نیست.

