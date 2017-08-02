پیروزی بر تروریسم در ارتفاعات عرسال متعلق به همه لبنانی ها بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، نبیه بری رئیس پارلمان لبنان اعلام کرد: آنچه در ارتفاعات عرسال و پیروزی بر تروریسم رخ داد در واقع پیروزی لبنانی بود که با اجماع لبنانی روبروشد. این ثابت کرد که لبنانی ها توان به دست آوردن دستاوردهای ملی و مقابله با چالشها و خطراتی که در کشور است را دارند خواه این از جانب دشمن یعنی اسرائیل باشد یا از جانب تروریسم تکفیری.

رئیس پارلمان لبنان گفت: ما اجماع ملی درباره پیروزی بر تروریسم در ارتفاعات عرسال را ارج می نهیم. آنچه رخ داد پیروزی لبنانی بود و برخی از موضع گیری ها بیانگر حقایق مواضع در اتاقهای بسته نیست.