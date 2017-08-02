دیدار نخست وزیر جدید پاکستان با نخست وزیر سابق این کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت دیلی، «شاهد خاقان عباسی» نخست وزیر جدید پاکستان، نخستین روز کاری خود را با دیدار با «نواز شریف» نخست وزیر سابق برکنار شده این کشور شروع کرد.

رسانه های محلی با انتشار تصاویری نشان دادند که عباسی به شهر موری رسید و شریف به همراه خانواده اش به استقبال وی رفته بودند. نواز شریف هفته گذشته به اتهام فساد مالی، از کار برکنار شد.

پیش از این گفته میشد که «شهباز شریف» برادر نواز شریف قرار است نخست وزیر شود.

بنا به اعلام رسانه ها، عباسی در محل اقامت خود در موری، دیداری با نواز شریف و برادرش داشته است.

عباسی در زمان نخست وزیری نواز شریف وزیر نفت بوده است.