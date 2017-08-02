  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۱ مرداد ۱۳۹۶، ۱۸:۲۳

دیدار نخست وزیر جدید پاکستان با نخست وزیر سابق این کشور

دیدار نخست وزیر جدید پاکستان با نخست وزیر سابق این کشور

نخست وزیر جدید پاکستان در اولین روز کاری خود، با نخست وزیر سابق این کشور که به اتهام مالی برکنار شد دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت دیلی، «شاهد خاقان عباسی» نخست وزیر جدید پاکستان، نخستین روز کاری خود را با دیدار با «نواز شریف» نخست وزیر سابق برکنار شده این کشور شروع کرد.

رسانه های محلی با انتشار تصاویری نشان دادند که عباسی به شهر موری رسید و شریف به همراه خانواده اش به استقبال وی رفته بودند. نواز شریف هفته گذشته به اتهام فساد مالی، از کار برکنار شد.

پیش از این گفته میشد که «شهباز شریف» برادر نواز شریف قرار است نخست وزیر شود.

بنا به اعلام رسانه ها، عباسی در محل اقامت خود در موری، دیداری با نواز شریف و برادرش داشته است.

عباسی در زمان نخست وزیری نواز شریف وزیر نفت بوده است.

کد مطلب 4048844

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها