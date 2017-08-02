ایران از همه پرسی در ونزوئلا حمایت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با توجه به تحولات جاری در ونزوئلا اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران از فرآیندهای دموکراتیک و برخاسته از اراده مردم ونزوئلا به منظور حل و فصل مسالمت آمیز و قانونی مسائل جاری در آن کشور حمایت کرده و امیدوار است برگزاری انتخابات اخیر باعث برقراری ثبات و آرامش و به مقدمه ای برای گفتگو و وفاق ملی در آن کشور تبدیل شود.

وی ضمن مخالفت با هر گونه مداخله خارجی در امور داخلی ونزوئلا و تأکید بر ضرورت احترام به حاکمیت و استقلال کشورها در چارچوب حقوق بین الملل، تحریم های یکجانبه دولت ایالات متحده آمریکا علیه ونزوئلا را مردود دانست و افزود: همانگونه که تجربه جهانی هم ثابت کرده است عمیقا بر این باوریم که استفاده از حربه تحریم به عنوان ابزاری برای اعمال فشار بر کشورها و ملت های مستقل جهت تزلزل و شکاف در اراده آنها، امری بیهوده و ناکارآمد است.