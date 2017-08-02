رسانه ابزار آشتی مردم با تئاتر است/ اجرای نمایش «تورنج» در گرگان

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر فضیلت، ظهر چهارشنبه، در نشست خبری «نمایش تورنج» و رونمایی نمادین پوستر آن در سالن اجتماعات اداره ارشاد استان گلستان، اظهار کرد: چند وقتی است که عواملی سبب دوری مردم از تئاتر شده است، لذا همگی باید تلاش کنیم تا آشتی با تئاتر اتفاق بیفتد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان با بیان این که رسانه ها باید باید بیش از پیش به ظرفیت های هنری استان بپردازند، گفت: این دومین نشست خبری در هنرهای نمایشی است و درصدد هستیم تا این نشست ها ادامه داشته باشد.

وی تصریح کرد: تئاتر «تورنج» به کارگردانی «رضا پورتراب زاده» و با قلم یاسمن ناسخی است که از شورای نظارت و ارزیابی مجوز گرفته است.

فضیلت اظهار کرد: تئاتر باید مخاطب محور باشد و پاسخ نیازهای جامعه را بدهد، تئاتر نوعی کالای فرهنگی است که نیاز و ضرورت است و نه تفننی.

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد استان گلستان گفت: باید چالش های فکری در زمینه های هنری اتفاق بیفتد، دین ما دین تفکر است و ما باید به سمت گفتمان و گفتمان سازی حرکت کنیم زیرا اگر این اتفاق نیفتد درک متقابل که لازمه رشد و توسعه است، اتفاق نخواهد افتاد.

وی همچنین گفت: اگر استعداد اعزام به خارج در تئاتر وجود داشته باشد، این آمادگی برای حمایت از طرف ما وجود دارد.

نمایش «تورنج» به روی صحنه می رود

در ادامه این نشست کارگردان نمایش تورنج گفت: نمایش «تورنج» توسط شورای ارزشیابی شهرستان گرگان بازبینی و بدون اصلاحیه و با امتیاز بالا و در رده کارهای درجه الف تایید قرار گرفته است.

رضا پورتراب زاده، اظهار کرد: در پروژه ای که نام آن را «آشتی نسل های مختلف تئاتر با مردم» نهاده ایم، سعی شده از بهترین شیوه ها و بهترین هنرمندان استان استفاده گردد.

پورتراب زاده ادامه داد: همه چیز از فرهنگ و هنر شروع می شود و هنگامی که فرهنگ و هنر درست شد سایر چیزها نیز درست خواهد شد.

وی درباره موضوعات نمایش تورنج گفت: از خصوصیات نمایش، پرداخت به موضـوع «تهاجـم فرهنگی»، «تکـریم و تحکیم خـانواده ایرانـی»، «آشنایی با نوع زندگی ایرانی و آسیب شناسی آثار تخریبی فرهنگ غربی بر خانواده های ایرانی» است.

وی تصریح کرد: این اثر توسط «یاسمن ناسخی» نوشته و با طراحی و کارگردانی اینجانب از 29 مرداد تا 6 شهریور به مدت 9 شب در تالار فخرالدین اسعد گرگانی به روی صحنه خواهد رفت.

وی گفت: 52 نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم در این اثر فعالیت داشته اند.

پشت هر اثر دغدغه ای وجود دارد

یاسمن ناسخی، نویسنده نمایش در ادامه جلسه، اظهار کرد: کاراکتر اصلی، شخصیتی است که در تمامی انسان ها وجود دارد و حوادث داستان ممکن است برای هر کسی اتفاق بیفتد.

وی گفت: مخاطب نمایش از رده سنی 16 سال به بالا است و داستان مفهوم اجتماعی دارد و شامل حال تمامی افراد جامعه است.

وی در پایان گفت: تئاتر، زندگی خود را زمانی پیدا می کند که به مرحله اجرا برسد، پشت هر اثری باید دغدغه ای وجود داشته باشد و ما می خواستیم نشان دهیم که چقدر درگیر سرنوشت هستیم و چقدر سرنوشت ما را درگیر خودش می کند.