الجبوری: پارلمان عراق مخالف هر گامی در مغایرت با وحدت ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت رسانه ای جمهوری اسلامی ایران متشکل از جمعی از مدیران رسانه ای که به سرپرستی علی معزی، دبیر شورای اطلاع رسانی دولت به بغداد سفر کرده است، عصر روز چهارشنبه با سلیم الجبوری رئیس پارلمان عراق دیدار کرد.

در این دیدار علی معزی از سوی این هیئت، پیروزی های نیروهای عراقی را بر تروریستهای داعشی و آزادسازی موصل تبریک گفت و بر همدلی و همسویی رسانه های ایرانی و عراقی برای برملا کردن چهره تکفیری های تروریست تاکید کرد.

از سوی دیگر سلیم الجبوری رئیس پارلمان عراق نیز حمایت های جمهوری اسلامی ایران از عراق در مقابله باتروریستها را مورد تمجید قرار داد و به مرحله پس از آزادسازی عراق و چالش هایی که تفکر تکفیری ایجاد کرده است، پرداخت.

وی افزود: آنچه امروز ما را مشغول کرده، این است که چگونه دستاوردها را حفظ کنیم و مانع از تکرار آنچه در سایه خطراتی که در کمین جوامع ما در ایجاد تفرقه و تنفر میان اقشار ملت است، شویم.

سلیم الجبوری بر مخالفت با همه پرسی اقلیم کردستان عراق تاکید و بیان کرد: پارلمان عراق با هر گامی که با وحدت ملی عراق مغایرت داشته باشد، مخالف است.