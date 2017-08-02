۱۱ مرداد ۱۳۹۶، ۱۸:۴۶

پنس: پرتاب ماهواره ایران تحریک آمیز بود

معاون رئیس جمهور آمریکا با تهدیدآمیز دانستن پرتاب ماهواره ایران اعلام کرد: ترامپ برای نشان دادن تعهد خود، به زودی لایحه تحریم ها را امضا می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، «مایک پنس» معاون رئیس جمهور آمریکا که در ادامه سفر منطقه ای خود به حوزه بالتیک (شرق اروپا و غرب روسیه) پس از استونی امروز در مونته نگرو باردیگر به تکرار مواضع خصمانه واشنگتن علیه ایران و روسیه پرداخت.

معاون رئیس جمهور آمریکا در ویدئوهای بارگذاری شده از سخنانش در توئیتر خود با متهم کردن ایران و کره شمالی به «اقدامات تحریک آمیز» ادعا کرد: پرتاب های تحریک آمیز دو کشور در هفته گذشته تهدیدی علیه متحدین ما و خود ما به شمار می آید.

«مایک پنس» علیه روسیه نیز این چن به موضع گیری پرداخت: اکنون و در اینجا باید در برابر کشوری غیرقابل پیش بینی و متخاصم قاطعانه عمل کنیم. روسیه در اینجا یعنی غرب بالکان به دنبال بی‌ثباتی و ضربه زدن به دمکراسی و نیز تفرقه شما از یکدیگر است.

وی ادامه داد: رئیس جمهور ترامپ به صورت شفافی از روسیه خواسته است تا اقدامات بی ثبات کننده اش را متوقف کند.

این مقام آمریکائی درباره بسته تحریم های روسیه، ایران کره و شمالی که اخیراً به تصویب مجلس نمایندگان و سنای این کشور نیز رسیده است، گفت: ترامپ برای نشان دادن تعهد خود، به زودی لایحه تحریم ها را امضا می‌کند.

پنس تأکید کرد: آمریکا ترجیح می‌دهد که از رابطه سازنده ای برپایه همکاری دوجانبه و منافع مشترک با روسیه بهره مند باشد؛ اما ترامپ و کنگره با یکدیگر در پیام خود به روسیه متحد هستند.

معاون ترامپ در واکنشی مداخله جویانه به تحولات جاری در ونزوئلا در توئیت دیگری اعلام کرد: مردم ونزوئلا شایسته  آزادی و دمکراسی هستند. آمریکا عمیقا نگران اوضاع در ونزوئلاست و از مردم می خواهد به مبارزه برای آزادی ادامه دهند.

