پنس: پرتاب ماهواره ایران تحریک آمیز بود

به گزارش خبرگزاری مهر، «مایک پنس» معاون رئیس جمهور آمریکا که در ادامه سفر منطقه ای خود به حوزه بالتیک (شرق اروپا و غرب روسیه) پس از استونی امروز در مونته نگرو باردیگر به تکرار مواضع خصمانه واشنگتن علیه ایران و روسیه پرداخت.

معاون رئیس جمهور آمریکا در ویدئوهای بارگذاری شده از سخنانش در توئیتر خود با متهم کردن ایران و کره شمالی به «اقدامات تحریک آمیز» ادعا کرد: پرتاب های تحریک آمیز دو کشور در هفته گذشته تهدیدی علیه متحدین ما و خود ما به شمار می آید.

«مایک پنس» علیه روسیه نیز این چن به موضع گیری پرداخت: اکنون و در اینجا باید در برابر کشوری غیرقابل پیش بینی و متخاصم قاطعانه عمل کنیم. روسیه در اینجا یعنی غرب بالکان به دنبال بی‌ثباتی و ضربه زدن به دمکراسی و نیز تفرقه شما از یکدیگر است.

وی ادامه داد: رئیس جمهور ترامپ به صورت شفافی از روسیه خواسته است تا اقدامات بی ثبات کننده اش را متوقف کند.

این مقام آمریکائی درباره بسته تحریم های روسیه، ایران کره و شمالی که اخیراً به تصویب مجلس نمایندگان و سنای این کشور نیز رسیده است، گفت: ترامپ برای نشان دادن تعهد خود، به زودی لایحه تحریم ها را امضا می‌کند.

پنس تأکید کرد: آمریکا ترجیح می‌دهد که از رابطه سازنده ای برپایه همکاری دوجانبه و منافع مشترک با روسیه بهره مند باشد؛ اما ترامپ و کنگره با یکدیگر در پیام خود به روسیه متحد هستند.



معاون ترامپ در واکنشی مداخله جویانه به تحولات جاری در ونزوئلا در توئیت دیگری اعلام کرد: مردم ونزوئلا شایسته آزادی و دمکراسی هستند. آمریکا عمیقا نگران اوضاع در ونزوئلاست و از مردم می خواهد به مبارزه برای آزادی ادامه دهند.