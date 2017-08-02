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۱۱ مرداد ۱۳۹۶، ۱۹:۰۱

عضو ستاد تحول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی:

وضعیت حجاب در کشور نگران کننده است

وضعیت حجاب در کشور نگران کننده است

گرگان- عضو ستاد تحول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گفت: وضعیت حجاب در کشور نگران کننده است و اقدامات یک یا دو دستگاه کافی نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احمدرضا احمدی عصر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه بابیان اینکه هرکسی در نظام جمهوری اسلامی نسبت به مسئله عفاف و حجاب زنان مسامحه کند، قطعاً شرمنده شهدا خواهد بود، تصریح کرد: هرکس نسبت به احیا حیای عمومی اقدام کند مورد رضای دنیا و آخرت است و باید بدانیم وضعیت حجاب نگران‌کننده است و اقدامات یک یا دو دستگاه کافی نیست.

وی اظهار کرد: یکی از نهادها و پدیده‌های فاخر در جمهوری اسلامی که برحسب یک نیاز دقیق و عمیق به وجود آمد، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی است.

وی افزود: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی جزء اولین نهادهای بعد از انقلاب اسلامی بوده که در حوزه تبلیغات و استمرار اهداف نظام در معنویت و در حوزه روحانیت و تبلیغات پدید آمد.

حجت‌الاسلام احمدی بابیان اینکه شورای هماهنگی تبلیغات مؤذن انقلاب اسلامی است، تصریح کرد: آینده شورای هماهنگی مستقیماً به آینده انقلاب و اهداف آن گره‌خورده است.

عضو ستاد تحول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گفت: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برای فتح قله‌های هدف جمهوری اسلامی در کنار دیگر دستگاه‌ها خود را سرباز نظام، ولایت و خادم مردم می‌داند.

وی افزود: به‌طورقطع پیچیدگی رفتار دشمنان انقلاب اسلامی می‌طلبد تا استراتژی‌های قوی و برنامه‌های قوی‌تر در برابر دشمنان اندیشیده شود و با رصد توطئه‌های دشمنان برنامه‌ریزی مناسب علیه دشمنان را در دستور کار قرار دهد.

فضای مجازی یک حقیقت کلان جهانی است

حجت‌الاسلام احمدی بابیان اینکه یکی از مسائل و موضوعات کلیدی ستاد تحول در شورای هماهنگی تبلیغات، پرداختن به مدیریت فضای مجازی است، اظهار کرد: امروز فضای مجازی به‌عنوان یک واقعیت و حقیقت کلان در سطح جهان و بین‌المللی است.

وی ادامه داد: خبرنگاران صدای مردم و بازتاب اندیشه و مطالبات عمومی هستند و درواقع خبرنگاران کنشگران و واکنش‌دهندگان مطالبات عمومی و بسترسازان فرهنگ عمومی به شمار می‌روند.

حجت‌الاسلام احمدی یکی از مؤلفه‌های خبرنگاری را در اندیشه‎ورزی بیان کرد و گفت: خبرنگار باید اندیشه بلند داشته باشد نباید در چاله‎های سیاستمداران و سیاست‎بازان بماند باید در اقیانوس اندیشه، غواصی کند و دُرهای گران را به مردم عرضه کند.

وی ادامه داد: خبرنگار باید اندیشمند باشد و اندیشه‌های بلندی داشته باشد و سعی کند در چاله‌های سیاست‌بازان و سیاسی‌کاران نماند.

کد مطلب 4048871

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