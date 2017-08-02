۸۰ درصد متهمان دستگیرشده استان سمنان بیکار هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی ناجا، سردار روح الامین قاسمی درباره مشکل بیکاری در جامعه و تاثیر آن بر بزهکاری، بیان کرد: نادیده گرفتن نقش بیکاری، غفلت از واقعیات کنونی جامعه است.

وی با اشاره به دسیسه های گوناگون دشمنان قسم خورده انقلاب اسلامی، هشت سال جنگ تحمیلی، هجمه های گوناگون نرم، تحریم های اقتصادی و فشار بر معیشت مردم را تنها بخشی از این توطئه ها برشمرد و اظهارداشت: به هیچ وجه نمی توان از نقش این اقدامات در معضلات و آسیب های امروز جامعه چشم پوشی کرد.

فرمانده انتظامی استان سمنان در ادامه به شعار اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال و توجه ویژه و توصیه های مستمر و مکرر رهبر معظم انقلاب در این خصوص اشاره و خاطرنشان کرد: بی تردید، اشتغال به عنوان نیاز مهم و ضروری این روزهای کشور در موضوع امنیت نیز تاثیر فراوانی دارد.

قاسمی، بیکاری را از جمله عوامل و بسترهای مهم بروز جرایم و آسیب های اجتماعی خواند و با استناد به آمار و ارقام مجرمانی که در سال های اخیر توسط پلیس در استان سمنان دستگیر شده اند، تصریح کرد: بیشتر این افراد به خصوص سارقان، بیکار هستند.

وی با بیان اینکه نمی توان نقش بیکاری در مشکلاتی همچون اعتیاد به موادمخدر، سرقت، اختلافات خانوادگی و طلاق را نادیده گرفت، افزود: این پدیده، تاثیر بالایی بر امنیت و آرامش جامعه دارد.

فرمانده انتظامی استان سمنان با بیان اینکه بیکاری به عنوان عامل مهم فقر و محرومیت در ایجاد انحرافات تاثیر مستقیم دارد، تاکیدکرد: فرهیختگان و اندیشمندان اجتماعی می توانند با تحقیقات و پژوهش های خود به بررسی این موضوع پرداخته، پلیس را در پیشگیری علمی از جرایم یاری کنند.

قاسمی از آمادگی کامل پلیس برای اجرای طرح های مشارکتی با رویکرد پیشگیرانه خبرداد و اظهارداشت: پیوست های علمی و فرهنگی بخش مهمی از طرح ها و برنامه های پلیس را به خود اختصاص داده است.