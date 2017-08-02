اولین «سافاری پارک» کشور در قزوین احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی کریمی مدیر اجرایی طرح توسعه بوستان باراجین قزوین در مراسم رونمایی از دو کتاب معماری و شهرسازی در قزوین و نیز آغاز طرح حمایت مالی از نگهداری حیوانات در دهکده طبیعت که در سرای سعدالسلطنه برگزار شد اظهارداشت: طرح توسعه بوستان ملی باراجین با طراحی سافاری پارک به وسعت ۲۴ هکتار در این مکان عملیاتی می شود.

وی اضافه کرد: این طرح با محور انسان و طبیعت در دو فاز عملیاتی می شود و برای اجرای آن بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

کریمی بیان کرد: همزمان با ما کشور امارات متحده نیز اولین سافاری پارک را احداث می کند و ما نیز در این طرح از آخرین تکنولوژی روز از جمله فنس الکترونیک برای جداسازی حریم اسنان و حیوان استفاده خواهیم کرد.

وی یادآورشد: این طرح در ضلع جنوب غربی پارک ملی باراجین در یک شیب ۳۰ متری در هشت دره اجرا می شود.

کریمی گفت: اینگونه پارک ها در جهان بر بستر صفر ایجاد می شودو ما باید آن را در شیب ۳۰ درجه احداث کنیم که کار بسیار سختی است ولی طراحی به گونه ای است که هیچ درختی قطع نخواهد شد و استقاده از این پارک برای معلولان و سالمندان نیز راحت خواهد بود.

وی اضافه کرد: سه مسیر دسترسی برای سافاری پارک قزوین پیش بینی شده که یک مسیر برای عبور خودرو و یک مسیر برای کوهنوردی و یک مسیر برای افراد مختلف که می توانند همه حیوانات را در مسیر مشاهده کنند.

کریمی اظهارداشت:دره های آبشار، ببرها، گرگ ها، قوچ و میش، گوزن ها، دره پرندگان شکاری، باغ کاکتوس، باغ پروانه، حوض کروکودیل ها، باغ کودک و یک پل شیشه ای در این مجموعه پیش بینی شده است.

مدیر اجرایی پروژه هفت دره در بوستان ملی باراجین تصریح کرد: همچنین فضای بزرگی برای ایجاد مجتمع های تجاری و جذب سرمایه گذار بخش خصوصی در طراحی دیده شده و در کنار آن ساخت سوئیت های اقامتی پیش بینی شده است.

فاز اول با ۱۶ میلیارد تومان

وی بیان کرد: فاز اول این طرح تا ۱۴ ماه اینده آغاز می شود که اجذرای آن ۱۶ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که از محل اعتبارات سفر ریاست جمهور تامین خواهد شد.

کریمی گفت:اجرای فاز دوم این طرح نیز بالغ بر ۱۴ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که امیدواریم با اختصاص بموقع آن بتوانیم این طرح را تکمیل کنیم.