پرسپولیسی ها در فرودگاه تبریز قرنطینه شدند!

به گزارش خبرنگار مهر، کاروان تیم فوتبال پرسپولیس عصر امروز چهارشنبه وارد تبریز شد تا خود را برای برگزاری دیدار عصر پنجشنبه آماده کند اما در فرودگاه این شهر استارت حاشیه ها خورد و جو متشنجی علیه سرخپوشان ایجاد شد.

بازیکنان و اعضای کادر فنی پرسپولیس با جو متشنج هواداران تراکتورسازی تبریز در سالن فرودگاه مواجه شده اند تا مجبور شوند دقایقی را در همان سالن مانده و برای خروج از فرودگاه شهید مدنی تبریز منتظر برقراری نظم از سوی نیروی انتظامی شوند.

هواداران منتسب به تراکتورسازی تبریز با شعارهای عجیب خود به محمود خوردبین سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس و برخی بازیکنان این تیم تاختند.

دیدار تراکتورسازی تبریز و پرسپولیس فردا ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه یادگار امام تبریز برگزار می شود.