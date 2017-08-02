به گزارش خبرنگارمهر، محمد رضا غضنفری عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تعداد ۱۳۰ نفر از مدد جویان خانم و دخترانی که در مدارس و مسابقات فرهنگی که توسط کمیته امداد برگزار شده بود، شرکت کردند و موفق شدند رتبه های برتر را کسب کنند، به سفر زیارتی قم و جمکران اعزام می شوند.

غضنفری افزود :اعزام ۱۳۰ نفر از مددجویان به سفر زیارتی قم به مناسبت دهه کرامت انجام می گیرد و در این سفر زنان سرپرست خانوار، دخترانی که موفق به کسب رتبه های برتر شدند وخانواده هایی که اشتغال زایی ایجاد نموده اند بر اساس برنامه ریزی در ستاد دهه کرامت به سفر زیارتی اعزام خواهند شد.

وی با بیان اینکه در بین مدد جویان کمیته امداد شهرستان قرچک ۹ تن برنج و ماکارونی توزیع شده است گفت: این اقلام از اعتبارات مشارکتی و داخلی کمیته امداد تهیه شده است.

رییس کمیته امداد امام خمینی قرچک در پایان بیان داشت: همزمان با آغاز دهه کرامت، کارت دریافت حقوق مدد جویان نیز تعویض و در حال تحویل کارت جدید به مدد جویان می‌باشیم و از این ماه حقوق مدد جویان به حسابهای جدید واریز خواهد شد.