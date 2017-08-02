ترکیه نقش کلیدی در حل بحران سوریه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی صباح، «رکس تیلرسون» وزیر خارجه آمریکا در کنفرانس خبری امروز خود بر نقش کلیدی ترکیه در حل بحران سوریه تاکید کرد.

تیلرسون که در خصوص وضعیت کنونی سوریه و فرآیند صلح در این کشور سخن می گفت، اظهار داشت که دو طیف درگیری عمده در سوریه وجود داشت. اول جنگ علیه داعش و دوم جنگ داخلی سوریه که شرایط را برای ظهور داعش در این کشور مهیا کرد.

تیلرسون مدعی شد به همین خاطر آمریکا به دنبال جلوگیری از جنگ داخلی در این کشور است.

وی همچنین در ادامه سخنان خود با تاکید بر لزوم همکاری میان همسایگان سوریه گفت که از «جان باس»، سفیر واشنگتن در آنکارا خواسته تا به این مساله بپردازد.

وزیر خارجه آمریکا گفت: ترکیه نقش بسیار بزرگی در این میان بازی می کند. همانطور که می دانید، روابط ما با ترکیه کمی دچار تنش شده و جان باس بیشترین کمک و تلاش های قابل توجه خود در این زمینه را (در زمینه حل اختلاف میان دو کشور) در آنکارا به کار بسته است.