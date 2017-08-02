به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسماعیل شیخ ظهر امروز چهارشنبه در نشست شورای سلامت و امنیت غذایی شهرستان دزفول اظهار کرد: در بسیاری از مغازه‌های فلافل فروشی در دزفول مشاهده می‌شود که روغن را بیش از حد حرارت می‌دهند و بیش از حد استاندارد از آن استفاده می‌کنند.

وی افزود: استفاده چندین باره از یک روغن برای سرخ کردن مواد علاوه برافزایش ناخالصی روغن موجب تهدید سلامت افراد می‌شود.

رئیس اداره استاندارد دزفول تصریح کرد: این اقدام نادرست در بسیاری از فلافل فروشی‌ها، سمبوسه فروشی‌ها و فست فودهای دزفول مشاهده می‌شود چرا که این مغازه‌ها هنوز از سرخ‌کن‌های قدیمی و سنتی استفاده می‌کنند درحالی‌که در خود دزفول فست فودهایی نیز وجود دارد که از سرخ‌کن صنعتی برخوردار هستند.

شیخ، خواستار جلوگیری از ادامه این روند و رعایت موازین بهداشتی توسط فست فودی ها مذکور شد و تأکید کرد: لازم است از این پس اتاق اصناف یکی از شروط تمدید پروانه و یا صدور پروانه برای این‌گونه فست فودهایی که سلامت مردم را در نظر نمی‌گیرند داشتن سرخ‌کن صنعتی تعیین کند.

فرماندار دزفول نیز در این خصوص گفت: حرارت روغن با دمای بیش‌ازحد و استفاده چندین باره از روغن برای سرخ کردن تهدیدی برای سلامت شهروندانی است که از این مغازه‌ها استفاده می‌کنند.

حبیب آصفی خواستار ورود مرکز بهداشت، اصناف، اداره استاندارد و سایر متولیان در زمینه برخورد با این مغازه‌ها و توجه به سلامت مردم شد و افزود: لازم است متولیان از تمام مغازه‌های فروش ساندویچ، فلافل و فست فود بازدید و گزارشی از متخلفان تهیه کنند ضمن اینکه هر جا نیاز باشد دستگاه قضا نیز برای برخورد با متخلفان وارد عمل می‌شود.