۱۱ مرداد ۱۳۹۶، ۱۹:۴۲

لزوم استفاده فست فودهای دزفول از سرخ‌کن صنعتی

دزفول - رئیس اداره استاندارد دزفول بر لزوم استفاده فست فودهای دزفول از سرخ‌کن صنعتی در جهت حفظ سلامت شهروندان تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسماعیل شیخ ظهر امروز چهارشنبه در نشست شورای سلامت و امنیت غذایی شهرستان دزفول اظهار کرد: در بسیاری از مغازه‌های فلافل فروشی در دزفول مشاهده می‌شود که روغن را بیش از حد حرارت می‌دهند و بیش از حد استاندارد از آن استفاده می‌کنند.

وی افزود: استفاده چندین باره از یک روغن برای سرخ کردن مواد علاوه برافزایش ناخالصی روغن موجب تهدید سلامت افراد می‌شود.

رئیس اداره استاندارد دزفول تصریح کرد: این اقدام نادرست در بسیاری از فلافل فروشی‌ها، سمبوسه فروشی‌ها و فست فودهای دزفول مشاهده می‌شود چرا که این مغازه‌ها هنوز از سرخ‌کن‌های قدیمی و سنتی استفاده می‌کنند درحالی‌که در خود دزفول فست فودهایی نیز وجود دارد که از سرخ‌کن صنعتی برخوردار هستند.

شیخ، خواستار جلوگیری از ادامه این روند و رعایت موازین بهداشتی توسط فست فودی ها مذکور شد و تأکید کرد: لازم است از این پس اتاق اصناف یکی از شروط تمدید پروانه و یا صدور پروانه برای این‌گونه فست فودهایی که سلامت مردم را در نظر نمی‌گیرند داشتن سرخ‌کن صنعتی تعیین کند.

فرماندار دزفول نیز در این خصوص گفت: حرارت روغن با دمای بیش‌ازحد و استفاده چندین باره از روغن برای سرخ کردن تهدیدی برای سلامت شهروندانی است که از این مغازه‌ها استفاده می‌کنند.

حبیب آصفی خواستار ورود مرکز بهداشت، اصناف، اداره استاندارد و سایر متولیان در زمینه برخورد با این مغازه‌ها و توجه به سلامت مردم شد و افزود: لازم است متولیان از تمام مغازه‌های فروش ساندویچ، فلافل و فست فود بازدید و گزارشی از متخلفان تهیه کنند ضمن اینکه هر جا نیاز باشد دستگاه قضا نیز برای برخورد با متخلفان وارد عمل می‌شود.

