وضعیت آب در شادگان بسیار نگران کننده است

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام ترحمی ظهر امروز در چهارمین جلسه شورای سلامت و امنیت غذایی شهرهای جنوب غرب خوزستان که در محل سرسرای اجتماعات فرمانداری آبادان برگزار شد، گفت: اگر آنچه که در جلسات شورای سلامت مطرح و مورد بحث و تبادل‌نظر قرار می‌گیرد را نتوانیم به سرانجام برسانیم در واقع وقتمان را به هدر داده‌ایم، سه موضوع جدی در حوزه سلامت در ناحیه جنوب غرب خوزستان داریم که همچنان لاینحل بر روی زمین باقی‌مانده است.

وی با تأکید بر ضرورت ورود و مداخله ادارات مختلف در جهت کمک به رفع مشکلات مرتبط با حوزه سلامت، افزود: اگر بخواهم به‌عنوان یک اورژانس بهداشتی وضعیت آب را مطرح کنم آنکه مسئله آب در شادگان موضوعی جدی است و نیاز به اقدامات در سطح ملی دارد.

ترحمی اظهار کرد: تأکید ما آن است که در کنار انجام اقدامات بلندمدت بایستی اقدامات کوتاه‌مدت و فوری نیز به انجام برساند، به‌طور مثال نمی‌توانیم به مردم بگوییم شما وبا نگیرید تا ما مسائل مرتبط با آن را حل کنیم.

معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی آبادان تصریح کرد: بیماری کوچک و بزرگ و اینجا و آنجا نمی‌شناسد، میکروب از بین رفتنی نیست و ما بایستی خود را در مقابل آن ایمن‌سازی کنیم.

ترحمی ضمن درخواست برای برخورد جدی و اداری با دستگاه‌هایی که در اجرای مصوبات شورای سلامت کوتاهی می‌کنند، گفت: طبق اساسنامه جلسات شورای سلامت بایستی هر آنچه در قالب مصوبه در می‌آید به مرحله اجرا گذاشته شود و در غیر این صورت به‌صورت اداری پیگیر موضوعات باشیم.

وی با بیان اینکه وضعیت آب شادگان بسیار نگران کننده است، افزود: کلر سنجی انجام شده در شهر آبادان در چهار ماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نشان از ارتقای آن از ۶۵ به ۷۵ درصد دارد و این در حالی است که این نسبت در شهر شادگان از ۴۸ به ۴۱ کاهش یافته که به هیچ‌وجه قابل‌قبول نیست و نمی‌دانم در این باره چه بگویم، خرمشهر هم وضعیت خوبی دارد.

ترحمی، تردد اتباع خارجی کشورهای همسایه به ویژه عراق به منطقه را یادآور شد و اظهار کرد: وضعیت بهداشت و سلامت در کشور عراق چندان مناسب و مطلوب نیست و بایستی هوشیار باشیم و اقدامات به موقع و به جایی را قبل از بروز هر مشکل بهداشتی به انجام برسانیم.

وی تصریح کرد: متأسفانه در بحث آب روستاها تا حد مطلوب فاصله داریم، کلر سنجی آب در حوزه روستایی از ۸۳ درصد به ۶۰ درصد رسیده و این وضعیت جای هیچ حرفی باقی نمی‌گذارد، نمونه‌برداری میکروبی روستایی نیز ۶۳ درصد است.

معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی آبادان گفت: مشکل آب در شادگان میراثی چندین ساله است که رفع مشکلات تأسیسات یکی پس از دیگری برای بهبود این وضعیت پیشنهاد می‌شود.

ترحمی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به شهرداری‌ها افزود: در طرح ساماندهی کیوسک‌ها با توجه به تعداد فراوان آن‌ها در سطح شهر و ارتزاق جمعیتی از این طریق، پیشنهاد مشخص ما آن است که شهرداری‌ها پیش از ارائه مجوز فعالیت و عقد قرارداد با آنان، دریافت استعلام از بهداشت را به‌عنوان یکی از استعلامات قرار دهند تا ما ضمن آشنایی با آنان آموزش‌های لازم در جهت فراگیری ضوابط کاری را به آنان ارائه کنیم.