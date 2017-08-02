جودو با چهار نماینده به رقابتهای جهانی می رود

به گزارش خبرنگارمهر، رقابتهای جودو قهرمانی جهان روزهای ششم تا یازدهم شهریورماه به میزبانی مجارستان در بوداپست برگزار خواهد شد که تیم ملی کشورمان با چهار جودوکار در این رقابتها شرکت خواهد کرد.

برای حضور در این رقابتهاتا کنون ۷۸۲ جودوکار از ۱۳۱ کشور ثبت نام کرده اند که از ایران نیز با اعلام فدراسیون محمد رشنونژاد در وزن ۶۰-کیلوگرم، محمد محمدی بریمانلو در وزن ۷۳-کیلوگرم، سعید ملایی در وزن ۸۱- کیلوگرم و رامین صفویه در وزن ۱۰۰-کیلوگرم با هدایت محمد منصوری در این رقابتها شرکت خواهند کرد.

خبرگزاری مهر سوم مردادماه از اعزام چهار جودوکار تیم ملی کشورمان به این رقابتها خبر داده بود که در این مدت روابط عمومی فدراسیون با تلاشی مثالزدنی از مشخص نبودن نفرات اعزامی به این مسابقات خبر داده بود، که در نهایت مجبور به تائید خبر مهر شد.