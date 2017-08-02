به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد قلی نژاد عصر امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با تلاش نظام پزشکی و محیط زیست، فاضلاب عفونی به فاضلاب شهر دزفول وارد نمی‌شود که قابل‌تقدیر است.

وی افزود: به‌زودی سه درمانگاه دزفول به‌عنوان درمانگاه سبز در استان معرفی می‌شوند زیرا از دستگاه امحای پسماند عفونی برخوردارند و ماهانه به‌صورت سرزده آزمایش می‌شوند.

قلی نژاد ادامه داد: اگر بتوان پسماندهای عفونی که در منطقه ماهور برنجی دزفول تخلیه می‌شوند را به خاکستر تبدیل کرد کل مراحل به‌صورت کامل انجام می‌شود که برای این کار باید ابتدا ایستگاهی در محل دفع زباله ساخته شود.