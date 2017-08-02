به گزارش خبرنگار مهر، عزیز اکبریان در مراسم اختتامیه پانزدهمین جشنواره ملی نقاشی رضوی که شامگاه چهارشنبه در کاروانسرای شاه‌عباسی کرج برگزار شد، با اشاره به اینکه توسعه و ترویج فرهنگ رضوی در جامعه امری ضروری و حائز اهمیت است، اظهار کرد: باید از ظرفیت بخش فرهنگ و هنر در ابعاد مختلف نسبت به تحقق این مهم بهره‌مند شد.

وی با تأکید بر اینکه برگزاری این جشنواره‌ها برای جامعه ضروری است که بایستی مورد استقبال خیل کثیری از مردم و هنرمندان واقع شود، افزود: باید در شادی اهل‌بیت(ع) سهیم و شریک بود.

نماینده مردم کرج، فردیس، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: جامعه به نشاط حقیقی نیازمند است، این نشاط هرگز به زیرزمین‌ها برده نخواهد شد.

وی با اشاره به اینکه ۲۰ میلیون کاربر فضای مجازی نظیر تلگرام در کشور وجود دارد درحالی‌که این آمار در فرانسه تنها به یک‌میلیون نفر می‌رسد، گفت: مردم متدین ایران همواره نسبت به حفظ حریم‌های الهی و دینی اهتمام دارند.

اکبریان ضمن قدردانی از مردم کشور به‌واسطه حضور پرشور و شعور در عرصه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی، دینی و اجتماعی، بیان کرد: حضور جوانان ایرانی مدافعان حرم بیانگر ارادت ایرانیان به اهل‌بیت(ع) است.

وی با تأکید بر اینکه شادی و نشاط متضاد با دین و اسلام نیست، افزود: بدون شک جامعه بدون نشاط توسعه و ارتقا پیدا نخواهد کرد.

اکبریان با اعلام اینکه عملکرد خوب و یا بد دولت به‌پای نظام جمهوری اسلامی نوشته خواهد شد، گفت: باید با وحدت و صمیمیت در راستای رفع معضلات به کمک دولت بشتابیم.