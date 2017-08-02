لغو دریافت تاییدیه گواهی مبدا اقلام صادراتی پتروشیمی به ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران؛ امروز جلسه مشترکی میان مدیر کل و کارشناسان دفتر بین الملل گمرک ایران با گورسل رایزن بازرگانی سفارت ترکیه در تهران و هیات همراه برگزار و در خصوص علل لزوم اخذ تاییدیه سند و گواهی مبدا اقلام صادراتی کشورمان توسط کنسولگری ترکیه بحث و مشکلات صادرکنندگان ایرانی به طرف مقابل اعلام شد.

در این جلسه رایزن بازرگانی سفارت ترکیه اعلام کرد که پس از پیگیری و دریافت نامه اعتراضی گمرک ایران به گمرک ترکیه، موضوع اخذ تاییدیه گواهی مبدا کالاهای پتروشیمی ایران در گمرک ترکیه معلق شد.

گورسل درباره علل این اقدام کشور ترکیه بیشتر توضیح داد و اعلام کرد که دلیل این اقدام دریافت گواهی مبدا با مهر کنسولگری ایران برای کالاهای ترکیه ای بود.

حسین کاخکی، مدیر کل دفتر همکاری های بین الملل گمرک ، آمادگی کشورمان را جهت برگزاری نشست های تخصصی برای بررسی مشکلات پیش آمده اعلام کرد و مقرر شد طرف ترک مراتب را از دستگاههای ذیربط و مسئول مربوطه در کشور ترکیه در اسرع وقت پیگیری و نتیجه را طی مکاتبه رسمی به گمرک ایران اعلام کند.

طبق اعلام رایزن بازرگانی سفارت ترکیه در تهران موضوع لزوم اخذ تاییدیه کنسولگری ترکیه برای صادرات محصولات پتروشیمی و دیگر کالاهای ایرانی معلق شده است تا نتیجه قطعی استعلامات از سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص ضرورت اخذ تاییدیه گواهی مبدا برای کالاهای ترکیه ای مشخص شود.

همچنین در این جلسه ضرورت پیشگیری از اتفاقات مشابه در روند مناسبات تجاری دو کشور مطرح و دو طرف بر اهمیت رفع موانع تجاری و تسهیل و توسعه تجارت میان ایران و ترکیه تاکید کردند.

پس از این جلسه موضوع معلق شدن لزوم اخذ گواهی مبدا برای محصولات پتروشیمی ایران از گمرک بازرگان استعلام شد که مسئولان گمرک بازرگان نیز این موضوع را تایید و اعلام کردند صادرات محصولات پتروشیمی ایران به ترکیه طبق روال قبلی انجام می شود.