۱۱ مرداد ۱۳۹۶، ۲۱:۰۳

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس:

پایداری درآمدی اصلی‌ترین چالش کنونی شهرداری‌ها است

اراک- نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس گفت: پایداری درآمدی حوزه مدیریت شهری در حال حاضر اصلی ترین چالش شهرداری ها است که باید برای حل آن تدبیری اندیشیده شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی مقدسی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست شهرداران استان مرکزی با معاون عمران و توسعه شهری و روستایی وزیر کشور در اراک، اظهار داشت: گرایش به شهرنشینی در همه دنیا افزایش پیدا کرده و کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس افزود: تقریبا ۷۵ درصد جمعیت کشور را جمعیت شهری تشکیل می دهد که میزان قابل توجهی است، بنابراین نگاه جدیدی در مقوله مدیریت و اداره شهرها نیاز است.

وی ادامه داد: نمایندگان مردم، دولت و همه مدیران و مسئولان باید این نکته را در نظر داشته باشند که مدیریت شهری نیاز به کمک و تغییر دارد و بحث درآمدهای پایدار اصلی ترین مشکلی است که شهرداری ها با آن مواجه هستند که با لایحه اصلاح قانون شهرداری ها امیدواریم رویکرد جدیدی در مدیریت درآمد و هزینه شهرداری ها رخ دهد.

نماینده اراک، خنداب و کمیجان در مجلس بیان کرد: برای حل مشکلات پیش روی شهرداری ها نیاز است که اختیارات بیشتری به آنان داده شود و البته در کنار این اختیارها و مسئولیت ها منابع نیاز است تا ثمر بخش باشد.

وی عنوان کرد: شهرداری ها پتانسیل انجام بسیاری از برنامه ها را دارند و همانطور که می بینیم در بسیاری از کشورها دولت ها کوچک شده اند و مسئولیت ها به بخش خصوصی واگذار شده و امیدواریم در دولت های آینده شاهد این اتفاق باشیم.

مقدسی با اشاره به اینکه یکی از سخت ترین مشاغل فعالیت در حوزه شهری است و باید قدر نیروهای این حوزه را دانست، خاطرنشان ساخت: مدیریت درآمد و هزینه از دیگر مشکلات شهرداری ها است و اگرچه بعضی شهرداری ها منابعی را جذب کرده اند اما در هزینه کرد، نگرش اقتصادی حاکم نیست که باید این مسئله اصلاح شود.

وی ادامه داد: همچنین نمی توان تنها متکی بر منابع موجود مثل مالیات بر ارزش افزوده بود و شهرها را از این طریق اداره کرد بنابراین ناچارا باید به سمت جذب سرمایه و منابع به طور قانونی برویم و زمینه ای فراهم شود تا شهرداری ها با مشارکت مردم سرمایه گذاری داشته باشند.

نماینده اراک، خنداب و کمیجان در مجلس تصریح کرد: ۳۳ شهردار در استان مرکزی فعالیت دارند که باید از سرمایه تجربه آنها استفاده شود چرا که آزمون و خطای دوباره نیروهای جدید هزینه و زمان زیادی می برد و شوراها باید در نظر داشته باشند که افراد باتجربه را به عنوان شهردار انتخاب کنند.

