به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی مقدسی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست شهرداران استان مرکزی با معاون عمران و توسعه شهری و روستایی وزیر کشور در اراک، اظهار داشت: گرایش به شهرنشینی در همه دنیا افزایش پیدا کرده و کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس افزود: تقریبا ۷۵ درصد جمعیت کشور را جمعیت شهری تشکیل می دهد که میزان قابل توجهی است، بنابراین نگاه جدیدی در مقوله مدیریت و اداره شهرها نیاز است.

وی ادامه داد: نمایندگان مردم، دولت و همه مدیران و مسئولان باید این نکته را در نظر داشته باشند که مدیریت شهری نیاز به کمک و تغییر دارد و بحث درآمدهای پایدار اصلی ترین مشکلی است که شهرداری ها با آن مواجه هستند که با لایحه اصلاح قانون شهرداری ها امیدواریم رویکرد جدیدی در مدیریت درآمد و هزینه شهرداری ها رخ دهد.

نماینده اراک، خنداب و کمیجان در مجلس بیان کرد: برای حل مشکلات پیش روی شهرداری ها نیاز است که اختیارات بیشتری به آنان داده شود و البته در کنار این اختیارها و مسئولیت ها منابع نیاز است تا ثمر بخش باشد.

وی عنوان کرد: شهرداری ها پتانسیل انجام بسیاری از برنامه ها را دارند و همانطور که می بینیم در بسیاری از کشورها دولت ها کوچک شده اند و مسئولیت ها به بخش خصوصی واگذار شده و امیدواریم در دولت های آینده شاهد این اتفاق باشیم.

مقدسی با اشاره به اینکه یکی از سخت ترین مشاغل فعالیت در حوزه شهری است و باید قدر نیروهای این حوزه را دانست، خاطرنشان ساخت: مدیریت درآمد و هزینه از دیگر مشکلات شهرداری ها است و اگرچه بعضی شهرداری ها منابعی را جذب کرده اند اما در هزینه کرد، نگرش اقتصادی حاکم نیست که باید این مسئله اصلاح شود.

وی ادامه داد: همچنین نمی توان تنها متکی بر منابع موجود مثل مالیات بر ارزش افزوده بود و شهرها را از این طریق اداره کرد بنابراین ناچارا باید به سمت جذب سرمایه و منابع به طور قانونی برویم و زمینه ای فراهم شود تا شهرداری ها با مشارکت مردم سرمایه گذاری داشته باشند.

نماینده اراک، خنداب و کمیجان در مجلس تصریح کرد: ۳۳ شهردار در استان مرکزی فعالیت دارند که باید از سرمایه تجربه آنها استفاده شود چرا که آزمون و خطای دوباره نیروهای جدید هزینه و زمان زیادی می برد و شوراها باید در نظر داشته باشند که افراد باتجربه را به عنوان شهردار انتخاب کنند.