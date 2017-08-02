حریری: هیچ نوع تروریسمی در اراضی لبنان قابل قبول نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، سعد حریری نخست وزیر لبنان گفت: هیچ نوع تروریسمی را در اراضی لبنان نمی پذیریم. ما به دستاورد بزرگی متناسب با لبنان دست یافتیم.

وی افزود: فردا در جلسه کابینه اوضاع ساکنان عرسال مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

حریری تاکید کرد: گفتگوها دشوار بود و ما همه دشواری ها را پشت سر گذاشتیم. ارتش در اسرع وقت در عرسال مستقر خواهد شد. این به نفع ساکنان عرسال و کل لبنان است زیرا ما خواهان حمایت لبنانی ها هستیم. ما حامی لبنانی ها و اردوگاه های موجود در عرسال هستیم. دولت وظیفه اش حمایت از مرزها و عدم اجازه به هیچ تیمی برای ورود به اراضی لبنان است.

وی اعلام کرد: دولت در راستای پایان پرونده نظامیان ربوده شده نزد داعش حرکت خواهد کرد و این به بهترین روش خواهد بود. همه کشورهای دنیا با تروریستها گفتگو می کنند. درباره آوارگان نیز اگر مکان امنی در داخل سوریه هست که ما مشکلی از بابت بازگشت آنها نداریم. ما خواستار بازگشت آوارگان به کشورشان در اسرع وقت هستیم.

حریری گفت: ما باب گفتگو را با داعش درباره امکان بازگشت نظامیان ربوده شده می گشاییم و آماده آن هستیم.

نخست وزیر لبنان بیان کرد: . دولت به وظیفه خود عمل کرد و با جبهه النصره گفتگو کرد و ما توانستیم به راه حل برسیم و این روند را درباره داعش ادامه می دهیم زیرا نمی پذیریم که هیچ تروریستی در اراضی لبنان باشد.