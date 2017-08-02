دیوار تاریخی گرگان در یونسکو ثبت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمود ربیعی شامگاه چهارشنبه در جشنواره سفره ایرانی، فرهنگ گردشگری که عصر چهارشنبه با حضور چهار استان گیلان، مازندران، قزوین و گلستان برگزار شد، اظهار کرد: گلستان با قدمت هفت هزار ساله و وجود اقوام مختلف و مذاهب گوناگون رنگین کمان ایران اسلامی است که با وجود تفاوت های قومی و فرهنگی دارای وحدت مثال زدنی در کشور است.

وی با بیان اینکه امیدواریم این جشنواره باعث اعتلای فرهنگ ایرانی اسلامی و وحدت اقوام شود، افزود: ما می توانیم با تعامل همه جانبه با دنیا در تقویت گردشگری که صنعت پاک و محرک اقتصاد جامعه است، نقش آفرینی کنیم.

معاون استاندار گلستان ادامه داد: هم اکنون اکثر کشورهای دنیا با داشتن منابع زیرزمینی و طبیعی بیشترین درآمد را از صنعت گردشگری کسب می کنند.

وی تاکید کرد: ایران اسلامی با داشتن منابع طبیعی، اکوسیستم، تاریخ و با سیاست تنش زدایی که در دولت تدبیر و امید به وجود آمده، می تواند در جذب توریسم و گردشگر خارجی بهره ببرد.

وی با بیان اینکه در آینده نه چندان دور شاهد ثبت دیوار تاریخی گرگان در یونسکو خواهیم بود، تصریح کرد: گلستان توان آن را دارد که در پکیج گردشگری دنیا و ساختار جمعیتی آن سهم بیشتری برای ایران داشته باشد.

تلاش گلستان برای سهم بری بیشتر از اقتصاد گردشگری

ربیعی خاطرنشان کرد: گلستان تلاش می کند بتواند در سهم بری اقتصاد گردشگری و توسعه گردشگری، میراثی، طبیعی و تاریخی سهم بیشتری را کسب کند.

به گفته معاون استاندار گلستان این جشنواره ها و نشست های فرهنگی، فرهنگ والای ایرانی اسلامی را تقویت کرده و می تواند با صلح دوستی و تعاملی که با دنیا به ویژه پس از برجام دارد، نقش بیشتری را در صنعت گردشگری دنیا ایفا کند.